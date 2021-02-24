人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

中国进出口银行北京分行召开2021年工作会议

2021年02月24日15:03 | 来源：人民网
小字号

2月18日，中国进出口银行北京召开2021年工作会议，传达贯彻进出口银行全行工作会议精神，回顾2020年分行经营发展情况，并安排部署2021年重点工作。

据悉，2020年该行认真围绕总行决策部署、聚焦主责主业，信贷资金重点投向抗击疫情、“六稳”“六保”、制造业、中小微企业等，纾困企业、让利企业，全年实现人民币贷款新增163亿元，增幅高达26.15%，居于在京金融机构前列。全年投放“外贸产业贷款”459.4亿元，制造业贷款256.9亿元，小微转贷款68亿元，展现了该行在特殊时期的责任担当，为疫情防控和支持经济社会发展做出了积极贡献。

2021年，该行将深入贯彻落实党中央大政方针、决策部署和总行党委具体工作部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，深入研究北京市“十四五”发展规划和2035年远景目标，抓住北京的“两区四中心”和京津冀区域发展新机遇，聚焦主责主业，不断优化信贷结构。一是加大对稳外贸稳外资、战略新兴产业、制造业的信贷支持力度，聚焦集成电路、高端制造、生物医药、人工智能等北京市战略新兴产业；二是服务北京市倡导的重点领域、重大工程，积极参与北京市交通基础设施投资等固定资产项目建设；三是围绕京津冀区域发展战略，在推动北京城市副中心建设、“轨道上的京津冀”，生态环境联防联控联治区域合作方面，联合兄弟分行研究“京津冀”区域发展规划，全力支持京津冀协同发展；四是扎实落实与北京市有关部门的“抗疫情、保企业、稳外贸”联合工作方案，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，为首都经济发展贡献力量。

党委书记、行长李莅表示，2021年是“十四五”开局之年，分行上下将以党建为统领，强化责任担当，守土有责、守土负责、守土尽责，以均衡发展、可持续发展、开放和安全发展为要义，统筹资产增长、风险防控、效益提升，持续推动分行高质量发展。 

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国人民银行数字货币研究所加入多边央行数字货币桥研究项目
　　人民网北京2月24日电 （记者罗知之）中国人民银行官网2月24日消息，中国人民银行数字货币研究所加入多边央行数字货币桥研究项目（m-CBDC Bridge）。香港金融管理局、泰国中央银行、阿拉伯联合酋长国中央银行及中国人民银行数字货币研究所宣布联合发起多边央行数字货币桥研究项目，旨在探索央行数字货币在跨境支付中的应用。…
国企改革再出发：围绕“两利四率”目标实现高质量发展
　　国企改革发展情况新闻发布会现场 图片来源：国新网 人民网北京2月23日电 （黄盛）“我们提出‘两利四率’目标，主要是引导企业更加突出主责主业，聚焦提质增效、聚焦改革创新，确保更好地实现高质量发展。”今天，在国务院新闻办公室举行的国企改革发展情况新闻发布会上，国务院国有资产管理委员会主任郝鹏表示，“十四五”时期要做强做优做大国有资本和国有企业，国资国企改革要取得新成效，努力实现中国特色现代企业制度更成熟定型，市场化经营机制更灵活高效，管资本为主的国有资产监管体制更健全。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部