中国进出口银行北京分行召开2021年工作会议
2月18日，中国进出口银行北京召开2021年工作会议，传达贯彻进出口银行全行工作会议精神，回顾2020年分行经营发展情况，并安排部署2021年重点工作。
据悉，2020年该行认真围绕总行决策部署、聚焦主责主业，信贷资金重点投向抗击疫情、“六稳”“六保”、制造业、中小微企业等，纾困企业、让利企业，全年实现人民币贷款新增163亿元，增幅高达26.15%，居于在京金融机构前列。全年投放“外贸产业贷款”459.4亿元，制造业贷款256.9亿元，小微转贷款68亿元，展现了该行在特殊时期的责任担当，为疫情防控和支持经济社会发展做出了积极贡献。
2021年，该行将深入贯彻落实党中央大政方针、决策部署和总行党委具体工作部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，深入研究北京市“十四五”发展规划和2035年远景目标，抓住北京的“两区四中心”和京津冀区域发展新机遇，聚焦主责主业，不断优化信贷结构。一是加大对稳外贸稳外资、战略新兴产业、制造业的信贷支持力度，聚焦集成电路、高端制造、生物医药、人工智能等北京市战略新兴产业；二是服务北京市倡导的重点领域、重大工程，积极参与北京市交通基础设施投资等固定资产项目建设；三是围绕京津冀区域发展战略，在推动北京城市副中心建设、“轨道上的京津冀”，生态环境联防联控联治区域合作方面，联合兄弟分行研究“京津冀”区域发展规划，全力支持京津冀协同发展；四是扎实落实与北京市有关部门的“抗疫情、保企业、稳外贸”联合工作方案，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，为首都经济发展贡献力量。
党委书记、行长李莅表示，2021年是“十四五”开局之年，分行上下将以党建为统领，强化责任担当，守土有责、守土负责、守土尽责，以均衡发展、可持续发展、开放和安全发展为要义，统筹资产增长、风险防控、效益提升，持续推动分行高质量发展。
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