2021年2月22日，“雄安·电建智汇城”项目奠基活动在河北雄安新区容东片区1号地块隆重举行，标志着一个凝聚各方智慧、体现崭新发展力量的创新发展示范区,将在雄安新区这方热土上拔地而起。

雄安新区建设指挥部副总指挥、容东片区指挥部指挥长、雄安集团党委副书记、总经理刘中林；电建雄安建发党委书记、执行董事，电建地产党委书记、董事长夏进；雄安新区建设指挥部工程总监、雄安集团工程总监杨忠；中国电建北方区域总部党工委书记、常务副总经理，北方投资公司董事长、临时党委书记戎建国；电建雄安建发党委副书记、总经理，电建地产党委副书记、总经理薛志勇，以及各相关单位的负责同志等出席奠基仪式。

刘中林代表雄安新区建设指挥部向“雄安·电建智汇城”项目奠基仪式表示祝贺，他指出，中国电建主动响应“千年大计、国家大事”战略部署，积极参与新区投资建设，在基础设施、植树造林、白洋淀治理等方面先后承建了102个重点项目，为美丽雄安画卷铺展作出了重要贡献。特别是成功竞得容东片区1号地块，充分彰显了央企服务国家战略的政治担当和战略眼光。衷心希望中国电建和项目施工单位以“五新”目标要求，发扬“三牛”精神，以“电建速度”助力“雄安速度”，确保项目高标准、高质量、高效率建成投用。

戎建国表示，中国电建作为央企，始终把服务国家战略作为基本使命。中国电建在持续发挥水电业务的优势基础上，不断强化和发展包括绿色低碳能源、水资源与环境治理、三维数字设计等创新业务，不遗余力地做好“水”“能”“城”的深度融合，同时大力探索“投建营一体化”的经营模式。中国电建将发挥中国电建“擅规划设计，长施工建造，能投资运营”的优势，协调各方资源，推动集团化运作、国际化发展、多元化经营、专业化服务、信息化管理的实施落地，以“跑步进场拼刺刀、勇争第一品质高”的精神，打造雄安新区市场化项目样板工程，展现电建力量，树立电建品牌，贡献电建智慧，展现央企使命担当。

薛志勇代表中电建雄安建发公司致辞，他表示作为电建人，能够参与到雄安新区的建设发展，不仅是积极服务国家战略的政治担当，更是践行央企社会责任的主动实践。“雄安·电建智汇城”项目作为新区建设的桥头堡，将以“新思想高站位、新理念高标准、新范式高增值”为目标，保进度、保品质、保安全、保环保，全力推进项目的投资、建设及运营工作，为雄安新区实现高质量发展提供“电建样板”。

中国水利水电第七工程局作为中国电建全产业生态链条施工板块代表，党委书记、董事长李东林在发言中讲到，项目各单位将精诚合作、携手并进，共同维护和发展好电建品牌，为国家重大战略顺利实施贡献电建力量。

在极具中国特色的雄安新区容城县非物质文化遗产“雄狮祈福”的伴随下，参加活动的领导同擎金锹，扬土培基，为“雄安·电建智汇城”项目共同奠基。

容东片区是以生活居住功能为主的宜居宜业、协调融合、绿色智能的综合性功能区，引领容城组团发展和功能提升，为起步区、启动区建设提供支撑和配套服务，打造优质的居住和工作环境，为探索新区开发建设模式积累经验。“雄安·电建智汇城”项目是容东片区最先建成的市场化区域之一，相对于其他几个地块，项目更多承担的是本区域生活商业服务中心的功能，是未来城市服务和消费场景较为密集的地区，也是容东商业办公较为集中的区域。当前，雄安聚集了大量的基础设施建设及上下游企业，1号地可作为前期中转办公承载，提供未来向起步区转移的基础。

2020年12月7日，中国电力建设股份有限公司获取雄安新区容东片区1号地块。容东片区1号地南邻金湖公园，开发用地面积680亩，规划地上计容建筑面积约123.61万平方米，地上地下合计建筑面积约170万平方米，分东、西两个区域，预计项目总投资为260亿元。项目共计14宗土地、30个地块、100余栋建筑，主要业态为办公、商业、酒店、公寓等。项目案名为“雄安·电建智汇城”，整体定位为“聚集承载中国建造信息化和智慧城市产业核心力量，打造中国数字城市产业基地，支撑和服务雄安新区城市建设及运营”，建成后意向引入北京非首都功能疏解机构、其他总部企业、各类行业协会、专业服务企业、科技创业服务机构、孵化器、新区鼓励和引导发展的其他企业等。

(责编：赵超、吕骞)