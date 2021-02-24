人民网北京2月24日电 （赵竹青）据中国航天科技集团有限公司消息，2021年，我国全年航天发射次数有望首次突破40次，载人航天空间站工程、天问一号火星探测任务、多颗民用空间基础设施业务卫星发射等多个重大航天事件令人瞩目。

2020年全球航天器发射创历史新高

2月24日，中国航天科技集团有限公司在京召开《中国航天科技活动蓝皮书（2020年）》（以下简称《蓝皮书》）发布会，对2020年全球航天活动进行盘点，并公布了2021年航天科技集团宇航计划。《蓝皮书》从世界航天发展态势、中国航天发射活动、中国航天器科技活动、中国航天应用服务、中国航天国际合作、中国商业航天进展共六大篇章对2020年中国航天科技活动进行全面回顾。

2020年，世界主要航天国家高度重视航天战略地位，推进相关战略部署。据《蓝皮书》统计，2020年，全球共实施114次发射任务，追平1991年以来的发射次数纪录，发射航天器共计1277个，创历史新高。

其中，中国开展39次航天发射，发射89个航天器。发射航天器总质量再创新高，达到103.06吨，较上一年度增长29.3%。中国航天发射活动继续取得重大突破，发射次数和发射载荷质量均位居世界第二。

作为我国航天科技工业的主导力量，中国航天科技集团研制的长征系列运载火箭2020年共实施34次发射任务，发射82个航天器，占中国发射总数量的92.1%、发射总质量的99.2%，发射次数位居世界宇航企业第一。其中包括长征五号B运载火箭成功首飞、北斗三号全球卫星导航系统建成开通、天问一号火星探测器成功发射、嫦娥五号任务圆满成功等备受关注的重大任务；研制发射的航天器覆盖载人航天、空间探测、导航、通信、遥感、空间科学、技术试验等全部技术领域。

我国航天重大工程和专项稳步推进

《蓝皮书》指出，2020年，我国航天重大工程和专项稳步推进，航天技术与应用能力得到大幅提升。

过去一年，长征五号B运载火箭成功首飞，拉开了载人航天工程空间站阶段任务序幕；天问一号火星探测器成功发射，迈出了中国行星探测的第一步；北斗三号全球卫星导航系统建成开通，为全球公共服务基础设施建设作出了重大贡献；高分辨率对地观测系统重大专项圆满收官，为中国长期稳定获得高分辨全球遥感信息提供了重要保障；嫦娥五号任务圆满成功，实现了中国首次地外天体采样返回；长征八号成功首飞，进一步完善了中国运载火箭型谱。

在国家重大航天工程任务蓬勃开展的同时，航天科技集团努力克服新冠肺炎疫情带来的影响，积极推动航天国际合作，实施了卫星出口、合作研制、卫星发射、应用服务等多种类型的合作项目，有力推动了世界航天科技交流和产业发展。其中，长征系列运载火箭两次为阿根廷卫星逻辑公司发射共计12颗商业遥感卫星，航天科技集团所属中国长城工业集团有限公司与香港亚太通信卫星有限公司签署亚太6E卫星在轨交付合同，创新性开启新型合作模式，赠埃塞俄比亚遥感微小卫星工程项目顺利完成，援埃及二号卫星项目全面进入研制生产阶段。

此外，商业卫星制造领域发展势头强劲，卫星制造主体数量快速增长，呈现梯队化、多元化发展趋势。高性能、小型化、低成本、智能化、标准化、规模化是2020年中国商业卫星制造的亮点。

此外，商业发射服务领域持续突破，面向低成本、快速灵活进入空间的市场需求重点发展小型运载火箭。传统航天企业继续释放技术资源、优化服务模式，开展商业发射业务。民营航天企业在宏观政策引导下，整合技术、人才等资源实现了快速发展。

2021年我国发射有望首次突破40次

根据《蓝皮书》，2021年，我国全年发射次数有望首次突破40次；载人航天空间站工程进入关键技术验证和建造阶段；天问一号到达火星，实施中国首次火星“绕、着、巡”探测；多颗民用空间基础设施业务卫星发射，满足国家经济建设和科技发展需要。这些重大事件将在2021年谱写中国航天新篇章。

据了解，当前，中国载人航天工程已经全面转入空间站建造的任务准备阶段。其中，长征五号B遥二火箭发射空间站核心舱任务拟于今年春季在中国文昌航天发射场执行，2021年与2022年，我国载人航天工程预计实施包括空间站核心舱、实验舱、载人飞船和货运飞船在内的11次发射任务。

我国首次火星探测任务天问一号探测器2月24日成功实施第三次近火制动，进入近火点280千米、远火点5.9万千米、周期2个火星日的火星停泊轨道。探测器将在停泊轨道上运行约3个月，进行科学探测，同时为2021年5月至6月择机着陆火星做好准备。天问一号探测器自2020年7月23日成功发射以来，已在轨飞行215天，距离地球2.12亿千米。

“在航天报国和科技强国的实践中，中国航天以一系列标志性工程突破、里程碑式科技创新，有力增强了中国综合国力，提升了民族自信心。太空探索没有止境，后续随着行星探测、载人航天空间站工程等的实施，我们将一步一个脚印，不断推进中国航天事业创新发展，使中国人探索太空的脚步迈得更稳更远。”航天科技集团宇航部部长林益明表示。

(责编：赵竹青、章斐然)