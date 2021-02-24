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商务部：中国是去年全球唯一实现贸易正增长的主要经济体

2021年02月24日15:38 | 来源：人民网
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商务部部长王文涛。徐想 摄

人民网北京2月24日电 （赵竹青）国务院新闻办公室24日举行的新闻发布会上，商务部部长王文涛用“极不平凡、成绩斐然”八个字概括了我国去年外贸成绩。他表示，去年我国在外贸的规模和国际份额创了历史新高，成为全球唯一实现贸易正增长的主要经济体。

数据显示，去年货物进出口是32.2万亿元，增长1.9%。王文涛表示，这个数据可以展现出三个方面：第一方面是全球唯一实现贸易正增长的主要经济体。第二方面在外贸的规模和国际份额创了历史新高。第三方面全球第一贸易大国的地位更加巩固。”

“今年形势怎么判断？我们判断还是严峻、复杂。”王文涛表示，从需求来说，由于受新冠肺炎疫情影响还会有一些起伏，不明朗、不确定；从供应链、产业链看，影响稳定的因素仍然在发展。

王文涛表示，今年将把稳住外贸外资基本盘作为目标，重点实施优进优出计划、贸易产业融合计划和贸易畅通计划。具体来说，有以下几方面：

一是要继续加强政策支持。商务部将会同地方和有关部门保持政策的连续性、稳定性和可持续性，同时面对新的情况及时调整政策。具体包括定期听取外贸企业反映的问题和呼声，解决国际物流不畅、物流成本偏高问题，巩固提升出口信用保险，抓好抓实外贸信贷的投放，支持外贸企业稳岗扩岗等等。

二是保障外贸产业链、供应链的稳定畅通。在贸易产业融合发展上下功夫，新认定一批外贸转型升级基地，培育一批加工贸易产业园区。建设一批国家进口贸易促进创新示范区，扩大进口规模，带动相关产业提质增效。

三是帮助外贸企业稳订单拓市场。进一步发挥平台作用，办好第四届进博会、2021服贸会，用好广交会以及首届消博会等展会平台，线上线下同步发力，为企业稳订单、拓市场做贡献。加强国际营销体系建设，特别是海外仓的升级发展，推动内外贸一体。将与更多的贸易伙伴，特别是“一带一路”相关国家商建贸易畅通的工作机制，为外贸企业营造良好的国际环境。

四是要积极培育外贸新业态新模式。疫情以后，外贸的新业态新模式发挥了重要的作用，比如跨境电商和市场采购贸易方式。2020年，跨境电商进出口1.69万亿元，增长31.1%。市场采购2020年出口7045.4亿元，增长25.2%，都是两位数高速增长，说明这些新业态新模式有很强的生命力。下一步，商务部还会进一步扩大对这些新业态新模式的支持，为今年稳外贸作出贡献。

(责编：赵竹青、章斐然)

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