2月23日，世界移动通信大会在上海举办，OPPO以“快·进未来”为主题，举行闪充生态沟通会。OPPO将携手一汽大众、NXP（恩智浦半导体）、Anker（安克）等合作伙伴，继续拓展VOOC闪充技术的应用领域，满足广大消费者在5G万物互融时代多样化的充电需求。

“闪充生态合作伙伴计划”启动仪式

自2014年首次在Find 7系列上量产发售以来，OPPO持续在软件、硬件、定制算法三个层面对VOOC闪充技术进行优化，不断提升充电效率和安全性，引领着快速充电技术的行业发展。

2018年11月，OPPO正式开放VOOC闪充技术的专利授权，与合作伙伴携手并进，满足用户日益增长的闪充场景需求。此次沟通会上，OPPO也宣布了最新的VOOC闪充技术生态圈伙伴，包括一汽大众、NXP（恩智浦半导体）、Anker（安克）等。携手合作伙伴，OPPO将以VOOC闪充技术赋能更多终端设备，触达家居、办公、车载、公共场所等高频充电场景，满足消费者全天候、多终端、多场景的充电需求。

截至2020年12月31日，OPPO在快充领域全球专利申请已超过2950件，累计授权专利近1400件，为全球1.75亿用户带去了安全、高效、无负担的闪充体验。

OPPO 知识产权高级总监冯英表示：“OPPO认为VOOC闪充技术的未来不仅要求技术的发展，更需要生态层面的开放、融合与共赢。我们以专利授权为途径，展开布局闪充技术生态圈，就是希望让全球更多消费者，能在全场景和多终端上，享受到我们通过闪充技术创新带来高效、便利、安全的生态体验。”

Anker（安克）中国区品牌总监谭静表示：“Anker从成立的第一天开始就强调以创新为核心，以用户体验为导向，坚持用创新为用户创造五星体验，这与OPPO以用户为中心的理念不谋而合。我们希望通过此次合作，将优质安全的快速充电服务带给更多用户，让他们更好地享受创新科技带来的更好体验。”

NXP（恩智浦半导体）亚太区无线充电负责人王广宁表示：“NXP（恩智浦半导体）始终希望通过科技改善人们的生活，通过与OPPO的合作，我们将利用双方的创新技术，为用户提供更高效的快速充电体验。”

作为OPPO独立研发的快速充电技术，VOOC闪充也受到国家权威实验室的认可，是第一个获得泰尔实验室五星认证的快充技术。沟通会现场，OPPO联合泰尔实验室、泰尔认证共同发布了《闪充技术报告》，回溯并展望VOOC闪充技术生态的发展, 并指导VOOC闪充行业伙伴进行标准测试和认证，保证第三方VOOC闪充配件的安全可靠。

泰尔认证中心有限公司董事长张洋表示：“OPPO与泰尔实验室、泰尔认证的合作由来以久，OPPO VOOC闪充技术的安全和高效是我们一直关注的重点。通过此次合作，我们希望可以助力VOOC闪充技术生态圈的拓展，从而推动快充技术的发展。”

(责编：赵超、吕骞)