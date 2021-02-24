2月23日-25日，2021MWC在上海举办。5G产业链领军企业齐聚上海，同台共秀技术实力，开年首秀亦成企业产业链咖位大展。浪潮作为大会合作伙伴，带来精彩主旨演讲，发布5G新品，并携7大核心业务、39个产品解决方案亮相，全方位展现浪潮5G基础设施服务商的技术实力。

云网融合激活5G需求

以5G为代表的新一代移动通信技术蓬勃发展，成为经济高质量发展的重要驱动力量，深刻改变着人们的生产生活方式。与此同时，5G时代新业务对带宽、时延、安全性等方面的要求越来越苛刻，需要在靠近用户端，提供计算和连接能力，满足低延时、高带宽的业务需求。

在2月24日的5G 网络峰会上，浪潮集团软件CTO林巍在演讲中表示，5G时代，需要灵活的计算和连接能力来满足行业数字化转型中千变万化的需求，推动云和网的基础设施向需求灵活适配、一体化供给、一体化服务的模式转变。

浪潮当天发布的5G云网融合一体机（iAIO）正是为了顺应云网融合的一体化需求。iAIO面向5G 2B市场，包含边缘IaaS、PaaS、基站、核心网，打通行业客户“最后一公里”的计算与网络连接需求，助力多行业客户数字化转型。

此前，浪潮已联合合作伙伴在工业互联网、智慧园区、智慧水利、智慧环保、智慧交通、智慧能源等12类场景中应用了5G云网融合一体机。比如，浪潮高端服务器工厂部署5G云网融合一体机，建设低时延、高带宽的5G专网，打造一系列智能制造应用场景；在太原酿造小镇5G智慧酒厂，浪潮联合运营商，以5G云网融合一体机为支撑，通过轻量化核心网下沉模式，为客户提供安全、专享、自主可控的5G专网服务等。

“5G云网融合一体化落地关键点在于‘想用、敢用、易用’的云网一体化基础设施，激活行业客户对5G的需求，提升信息技术、通信技术的服务供给价值。”林巍表示。

“智算+生态”加速5G商用

从这次会上释放出5G产业发展的积极信号：中国电信5G套餐用户累计超过3.2亿，5G终端连接数突破2亿；中国联通与全球运营商通过共建共享建成了全球最大的5G SA网络，通过5G、AI等新技术、新应用守护人类；中国移动预计2020到2035年，仅5G将拉动全球GDP增长率提升7.4%，创造经济总产出达到13.1万亿美元。5G商用，成绩斐然，未来可期，浪潮正发挥自己的优势力量积极推进。

海量的5G应用背后是海量的数据与算力需求，同时，人工智能加速5G产业化落地，5G技术落地离不开AI算力支持。浪潮测算，一个大型呼叫中心约20000路并发坐席，语音识别需算力1600TOPS；我国智慧摄像头保有量为3.5亿，分析所需算力为121500POPS；自动驾驶L3-L4需要50-100TOPS算力支持，L5级需要500+TOPS算力……AI算力将成为5G应用的核心支撑。

在2月25日举办的人工智能峰会上，浪潮信息AI/HPC产品线副总经理赵帅将在主旨演讲中，再次阐述智慧时代，计算力就是生产力观点，并介绍浪潮如何以“智算+生态”加速通信行业应用创新。

浪潮作为“平台+生态”企业，正联合客户与合作伙伴，共同助力5G产业发展。大会期间，浪潮联合中国电信研究院发布首款面向如翼专网用户的边缘一体化云柜；联合思谋科技推出边缘实时AI质检解决方案，解决工业3C产品缺陷检测问题；联合高重推出边缘智慧园区解决方案，有效保障工业安全生产。

在极具科技感的浪潮展区，除了全面展示浪潮新一代云网融合5G产品和服务外，还展现了浪潮5G+工业互联网案例、边缘云的创新成果、智慧城市实践，以及浪潮5G+智慧企业全栈解决方案……

浪潮作为5G生力军，致力于提供新一代云网融合5G产品和服务、智慧计算等基础设施服务，将与产业生态伙伴“和合共生”，打造5G产业发展坚实“数字底座”。

(责编：赵超、吕骞)