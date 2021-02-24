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税务总局启动“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”

2021年02月24日16:12 | 来源：人民网
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人民网北京2月24日电（记者车柯蒙）2月24日，国家税务总局举行新闻发布会，宣布从即日起，结合开展党史学习教育并启动2021年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，介绍税务部门持续拓展“非接触式”办税缴费服务、优化税务执法方式、推行“首违不罚”清单等情况。据悉，这是税务总局连续第8年开展此项活动。税务总局党委委员、副局长任荣发，总审计师饶立新等出席发布会。

“可以说今年‘春风行动’中的每项措施都是紧紧围绕贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，立足纳税人缴费人视角，为解决纳税人缴费人难题而推出。”任荣发在发布会中介绍，2021年“春风行动”有针对性地推出10大类30项100条具体措施，充分回应纳税人缴费人关切，具体特点如下。

一是群众诉求快响应。从纳税人缴费人最关心最需要的地方发起，推出问民意、快响应、优评价3项9条措施。如设立税费服务产品发布纳税人体验师机制等。

二是优惠政策直达享。从纳税人缴费人最关注的优惠政策出发，推出优方式、抓落地、强分析3项8条措施。如扩大税收优惠政策资料备案改备查范围等。

三是便捷办理优体验。从纳税人缴费人最直观的办税体验着力，推出优发票、简并报、减资料、拓网路、快退税、简注销6项25条措施。如推广税务证明事项告知承诺制等。

四是分类服务解难题。从满足纳税人缴费人“个性化”需求发力，推出帮助特殊人群、优化个税汇算、支持小微企业发展、服务大型企业、促进区域协调发展5项25条措施。如开展小微企业“春雨润苗”专项行动等。

五是执法维权显温度。从推行税务部门柔性执法落脚，推出“首违不罚”、推进柔性执法、加强维护权益3项6条措施。如推出制发全国统一的“首违不罚”清单等。

六是规范执法提质效。从严格税务部门执法规范抓起，推出执法标准统一、执法行为有度2项6条措施。如拓展“双随机、一公开”监管范围等。

七是信息互通减资料。从执法备案信息同步共享、扩大免填数据范围方面统筹，推出信息共享1项4条措施。如推动汇总纳税企业企业所得税涉税信息跨省共享等。

八是部门协作促联办。从跨部门合作方面创新推出协同共治1项5条措施。如推进社保缴费业务“一厅联办”等。

九是国际合作求共赢。从促进互利共赢推动国内国际双循环方面谋划，推出优化指南、促进往来、减轻负担、简化程序4项8条措施。如分批次更新发布50份国别（地区）投资税收指南等。

十是诚信纳税予激励。从诚信激励、失信惩戒促进税收遵从着眼，推出优化机制、深化应用2项4条措施。如深化落实纳税信用修复机制等。

任荣发表示，在后续推进过程中，税务部门将根据党中央、国务院新的工作部署，以及各地党委政府深化“放管服”改革和优化营商环境等方面要求，还有纳税人缴费人需求，持续细化和充实完善不断推出新的“春风行动”举措，实现四季吹拂便民风。   

(责编：赵超、高雷)

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