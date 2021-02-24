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如果人间有奇迹……

2021年02月24日16:15 | 来源：人民网
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一场与贫困的鏖战，在神州大地上决出了胜负。

世界规模最大、力度最强——

过去8年，这场战斗进入攻坚。

近1亿人摆脱绝对贫困，中国提前10年实现减贫目标，14亿人即将迈入全面小康生活……

中国，书写了彪炳史册的伟大减贫奇迹！

这个奇迹，来自精准方略。

这个奇迹，来自产业支持。

这个奇迹，来自社会保障网络。

这个奇迹，更来自人民的力量！

一个个义无反顾的身影、一幕幕感人至深的场景……

今天，就让我们一起重温这些平凡英雄的动人故事。

重庆市巫山县竹贤乡下庄村党支部书记、村委会主任毛相林。新华社记者 王全超摄

毛相林带领村民用手挖，用脚蹬，硬是抠出了一条通向外界的向生天路。图为下庄村修路村民正在作业。三峡融媒体中心记者 骆勇摄

下庄村新貌。重庆市委宣传部供图

山到高处你是峰，路的尽头是家园。

坚守偏远山村40余年，他不信天不认命！

捐尽积蓄，率村民7年“啃”出8公里“绝壁天路”。

带头探索发展致富业，历时15年穷村蝶变绽新颜。

他说：

“我立誓，为了我们子孙后代，就算我们这一代人穷十年、苦十年，也要让下一辈人过上好日子。”

原广西壮族自治区百色市委宣传部理论科副科长，派驻乐业县新化镇百坭村党组织第一书记黄文秀。新华社发（乐业县宣传部供图）

黄文秀到村民家中走访。新华社发（乐业县宣传部供图）

在黄文秀的扶贫日记里记载着村里的“贫困户家庭分布图”以及入户走访了解到的内容。新华社记者 徐海涛摄

黄文秀到外村考察养蜂产业，计划将养蜂技术引到百坭村。新华社发（乐业县宣传部供图）

立志改变家乡落后面貌，她放弃大城市高薪工作。

脚踩泥土挨家挨户遍访，绘制“民情地图”。

组织大力发展产业，带动全村整体脱贫。

返乡途中遇山洪，她因公牺牲，年仅30岁。

她说：

“我来自贫困山区，我要回去，把希望带给更多父老乡亲，为改变家乡贫穷落后面貌尽绵薄之力。”

云南省丽江华坪女子高级中学党支部书记、校长，华坪县儿童福利院 (华坪儿童之家) 院长张桂梅。（来源：央视网）

张桂梅在家访时与学生交谈。新华社发（王秀丽摄）

张桂梅到教室检查学生上晚自习情况。新华每日电讯记者 陈欣波摄

常年的过度操劳，让身体本就虚弱的张桂梅疾病缠身。这是她在办公室吸氧。新华网 丁凝摄

崖畔的桂无意苦争春，雪中的梅不惧碾作尘。

扎根边疆一线40余载，用教育之光照亮贫困山区。

创建免费女子高中，帮助1800多名女孩走出大山。

身患绝症却坚守三尺讲台，誓把红色基因代代相传。

她说：

“不管怎么着，我救了一代人。不管是多是少，她们后面过得比我好，比我幸福，就足够了，这是对我最大的安慰。”

雪域高原上，身着橘色工作服的电力工人在施工。（来源：国家电网有限公司网站）

西藏阿里地区噶尔县沼泽地施工现场。（来源：国家电网有限公司网站）

阿里联网工程的投运，彻底结束了阿里地区孤网运行历史，标志着西藏迈入统一电网新时代。图为阿里联网工程“岗巴羊”景观塔。（来源：国家电网有限公司网站）

在世界屋脊织密“电力天路”，助力经济社会发展。

升级改造贫困农牧区农网电路，尽心服务边疆群众。

履行社会责任开展帮扶，带动4383名百姓脱贫致富。

当地群众说：

“以前没电的时候，什么都不敢想、不敢干。现在有了电，我们就有了信心和胆量，大伙都在向前奔。”

闽宁对口扶贫协作给“穷沟沟”带来山乡巨变，实现“苦瘠甲天下”到“绿水青山”的蝶变。强继周摄

上图为宁夏永宁县闽宁镇建设初期，移民群众在戈壁滩上开荒种田。（资料照片）新华社发

下图为闽宁镇原隆移民村的光伏蔬菜大棚。新华社记者 王鹏摄

图为宁夏永宁县闽宁镇的移民新村原隆村。申进湘摄

闽宁镇以特色产业发展为支撑，培育了光伏、种植、葡萄酒等一批特色产业，为当地群众打开致富门提供了“金钥匙”。图为宁夏永宁县闽宁镇贺兰神酒庄的工人在检查橡木桶。詹安稳摄

原隆村的红树莓产业园让村民的生活变得红火起来。（闽宁镇供图）

从飞沙走石的“干沙滩”到寸土寸金的“金沙滩”，

1997年，一场相隔2000多公里的闽宁协作，跨越山海由此澎湃。

从最初8000人发展成6.6万人的移民示范镇，

20多年来，引企育产惠民生，菌草黄牛葡萄酒铺就致富路。

当地干部说：

“从给钱给物，到授人以渔，激发贫困群众发展的内生动力，不变的是初心，改变的是观念，创新的是机制。”

赤子其人，寸心如丹。

扶贫，造就了一批改写命运的奋斗者，

感召了一批勇于追梦的实干家，

锻打了一批同群众鱼水情深的领路人。

在脱贫攻坚一线，无数人在持续战斗、默默奉献，

他们把对脚下土地、身边人民的热爱，

对肩上责任、心中信念的执着，

书写在祖国大地，铭刻在人民心间。

如果人间有奇迹，我们已有幸目睹它的模样。

致敬！扶贫路上每一个平凡英雄！

（策划、编辑：李源 内容综合自《人民日报》、《求是》、《光明日报》、新华网、央视网、中国西藏网等）

(责编：李源、章斐然)

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