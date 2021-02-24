人民网北京2月24日电 （记者车柯蒙）2月24日，国家税务总局举行新闻发布会，启动2021年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”。

按照全国税务工作会议的要求，今年要进一步巩固拓展减税降费成效。税务总局政策法规司司长王世宇介绍了税务部门在今年“春风行动”中推动政策落实直达快享的具体措施。

一是优化减税降费工作机制。深化运用近年来形成的落实减税降费“短平快优九个一”工作法，继续抓实抓细延续实施和新出台的税费优惠政策落实，持续优化推动政策红利直达市场主体的机制和做法，有针对性地解决影响政策落实的薄弱环节和堵点难点。

二是增强税费政策宣传实效性。实行重大税费优惠政策“一政一讲、一措一谈”，增强税费政策和征管制度解读的及时性和针对性，特别是对于新出台的重大税费优惠政策，创新运用税务大讲堂等形式，用生动鲜活的案例把政策讲清楚、把流程说明白，通俗易懂、深入浅出讲透政策措施的重点难点，确保纳税人缴费人懂政策、会操作。

三是提升优惠政策享受精准度。建立税费优惠政策标签体系，依托云平台大数据，主动甄别符合享受优惠政策条件的纳税人缴费人，在全国范围内推广税费优惠政策措施精准直达。目前税务部门已在北京、广西、重庆、大连等地进行试点，下一步，将总结试点经验、扩大试点范围。

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