2021年2月17日，广西北海市合浦县廉州镇大江村的农民在地里播种花生（人民图片 供图）

人民网北京2月24日电 （记者李栋）近日，中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，对新发展阶段优先发展农业农村、全面推进乡村振兴作出总体部署，为当前和今后一个时期做好“三农”工作指明了方向。

“学政策，跟着政策走，是俺们这些年劳动致富最大的感受。”52岁的山东省临沭县红薯种植大户李庆柱向记者分享着改良品种带来增收的喜悦。他说，现在通过采用脱毒育苗，能高效避免病虫害，一亩能增收2000-3000元，一年有30多万元的收入。今年文件中再次强调了“推进农业绿色发展”“持续推进化肥农药减量增效，推广农作物病虫害绿色防控产品和技术”，这让乡亲们更有干劲和信心了。

相比种得出、种得好，山东省费县费城街道新刘庄村第一书记陈建兵更关注卖得好、价格优。“农产品销路是农村、农民最关心的事。只有农业产业布局合理，物流和销售渠道通畅，才能保障群众有好的收入。”

陈建兵说，今年中央一号文件又给农民送来了“大礼包”，提到要“构建现代乡村产业体系”“把产业链主体留在县城，让农民更多分享产业增值收益”，这些都是提高农民丰产丰收的扎实做法，给村里发展产业指明了方向。

作为市场的主体，企业对中央一号文件中的内容也非常关注。神州信息农业板块总经理王宇飞表示，在文件的第四部分“大力实施乡村建设行动”中，“金融”出现10次，集中在第20条“强化农业农村优先发展投入保障”部分。“这让我们看到了未来的发力方向，要支持乡村产业发展，深度参与农村金融改革发展，推广特色农产品保险，聚焦‘保险+期货’的相关业务。”

“中央一号文件提出的‘提升粮食和重要农产品供给保障能力’‘强化现代农业科技’‘构建现代乡村产业体系’‘推进农业绿色发展’等内容，将成为我们重点耕耘的方向。”中化集团农业事业部党委书记、总裁覃衡德表示，未来将充分运用现代农业科技，提升我国农业的整体竞争力和可持续发展能力，为保障国家粮食安全贡献力量。

如何将蓝图规划进一步落实落细？国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆对人民网记者表示，中央一号文件对“十四五”时期农业农村现代化做出了整体部署。“我们要把面向全国的政策蓝图落地，落实到每个地方。很重要的是，要从各地的发展基础、发展条件出发，因地制宜精准施策，有针对性有侧重点的推进。”

叶兴庆说，农业现代化和农村现代化的起点、基础条件也是不一样的，未来面临的艰巨性、复杂性和难度也不同。相比较而言，我国对农业现代化研究比较多，对农村现代化的内涵和外沿研究的较少。此次文件特别强调，对两个现代化要一体设计，一并推进，体现了新时期推进“三农”工作的新特点。

(责编：赵超、高雷)