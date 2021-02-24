“亚马逊云科技致力于赋能客户的重塑，加速客户全球业务拓展，加强本地人才培养，从而促进行业转型，助力数字经济发展，并让全社会共同受益。”亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊表示。

亚马逊云科技2013年进入中国运营，近几年呈现出加速发展的态势，已经开通了由光环新网运营的中国（北京）区域、由西云数据运营的中国（宁夏）区域，以及亚太地区（香港）区域。同时还成立了上海人工智能研究院和台北、深圳物联网实验室。如今，亚马逊云科技正加速将自身技术和服务落地中国，仅2020年就在中国区域推出超过400项新服务和功能，同比增长35%。

扎根中国，服务高质量发展

借助自身技术和全球覆盖的基础设施，亚马逊云科技以积极进取的姿态，扎根中国，助力经济高质量发展。

中国具有全球最完整、规模最大的工业体系，强大的产能和完善的配套。尤其是电子信息产业，开放早、门类全、技术强、应用广、市场大，在国际生产体系中处于主导地位。为此，亚马逊云科技对中国的经济前景和市场环境非常乐观，对未来在华发展充满信心，正在从三方面发力：

一是帮助中国客户加速创新、重塑业务。具体做法是，聚焦中国企业和机构的数字化转型和创新，将全球的最佳实践与中国国情相结合，帮助企业和机构解决复杂的业务难题。

云服务是亚马逊云科技重要的资源和优势。未来亚马逊云科技将加快云服务产品和功能落地中国，围绕金融、汽车、制造、零售与快消、医疗、教育、媒体、游戏、能源与电力等九大重点行业，组建具有深厚行业背景的专业团队，提供行业技术解决方案，加快行业客户的转型升级。

首汽约车利用亚马逊云科技的机器学习解决方案（受访者供图）

二是推动亚马逊云科技中国合作伙伴网络建设，为中国构建和完善新的数字产业体系贡献力量。目前，公司在中国已经拥有数千家合作伙伴，还将继续拓展“朋友圈”，推动中国合作伙伴网络蓬勃发展。2020年12月，亚马逊云科技发布了最新的合作伙伴计划，宣布在中国推出“独立软件供应商全新加速赢计划”，整合从技术到市场的全方位资源，针对中国的软件供应商提供一系列支持，帮助他们不断提升自身的技术实力，实现共创共赢的长期发展。

三是助力中国培养面向未来的云计算人才。进入中国以来，亚马逊云科技已经与中国相关机构、学校和企业建立了紧密的合作关系，共同致力于各类云计算人才的培养。未来公司将继续利用自身的云技术、丰富的全球商业实践和教育行业经验，打造“产学研”三位一体的教育生态，通过多种人才计划和项目，与中国高校和科研机构、职业院校、开发者社区、企业、合作伙伴等分享云计算知识、技能和实践，多元驱动云计算人才培养，推动云计算产业的高质量发展。据介绍，到2025年，亚马逊云科技将投入数亿美金为全球200多个国家和地区的2900万人提供免费云计算技术培训。

亚马逊云科技为青少年无人车俱乐部提供相关技术支持（受访者供图）

助力中国企业全球化发展

亚马逊云科技拥有遍及24个地理区域的77个可用区，来自不同国家的数百万不同类型客户，以及由数万家合作伙伴构成的合作伙伴网络。借助这些优势，亚马逊云科技成为客户和合作伙伴全球化发展的首选技术桥梁：一方面帮助中国企业出海走向世界，另一方面助力跨国企业植根中国市场。

张文翊表示，亚马逊云科技可以为这些企业在海外提供一流的云服务，帮助他们在全球众多地区提升业务竞争力。例如，通过使用各种亚马逊云科技服务，实现关键流程自动化，加快移动应用的开发、测试和部署。亚马逊是全球最大的电子商务公司之一，其跨境电商、Amazon Go无人商店、Alexa智能语音助手等产品和服务，都应用了亚马逊云科技的技术，这也让亚马逊云科技在相关领域积累了丰富的经验并用于服务其他客户。通过使用亚马逊云科技，跨境电商平台在应对短期促销活动带来的网站访问者和交易量突增情况时，能够实现服务器容量快速扩展，同时，能够提升发布信息、邮件的即时性和送达率并节省40%的服务器成本。

由亚马逊云科技支持的AmazonGo无人商店（受访者供图）

对于致力于在中国开展业务的跨国企业，亚马逊云科技能够为其提供技术、服务等支持，从而轻松部署全球项目。亚马逊云科技在本地有强大的解决方案架构团队，以及专业服务和支持团队，通过专业团队和合作伙伴网络成员，可以为跨国企业在中国发展提供合规咨询等服务，帮助他们快速、合法合规地落地中国。

例如，亚马逊云科技支持丰田互联在短短5个月内完成其数据湖服务Toyota Big Data Center China的开发、部署和上线，用于存储、处理丰田汽车每天在行驶过程中产生的海量数据，从而推动丰田汽车的车联网解决方案在中国市场大规模落地。

另一个例子来自于在线平面设计平台Canva。由于Canva全球及中国的基础设施均运行在亚马逊云科技之上，使得整体成本大幅降低，其中全球成本降低40%以上。

云计算作为新时代数字经济的关键驱动，是其他新兴技术进步的催化剂，对于实现中国经济的全面高质量发展，具有非常重要的意义。未来，亚马逊云科技将继续扎根中国，与中国经济共赢。

(责编：赵超、吕骞)