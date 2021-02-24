2021年世界移动大会·上海期间,由GSMA主办的5G演进峰会(5G Advanced Summit)成功召开。本次峰会汇聚了全球运营商、垂直行业领袖、学术届领袖、设备和终端厂商等共同参与,对5G演进的驱动力和技术方向进行了深入研讨。在峰会上,与会嘉宾呼吁产业各方共同定义5G演进,构筑5G可持续发展的未来。

GSMA CTO Alex Sinclair在致辞中表示,“过去两年,全球5G商用进展令人振奋。到2030年,5G作为最主要的移动通信技术,将持续创造巨大的社会价值。每一代移动通信技术,必须要经历不断的演进和增强,才能够迸发出强大的生命力,实现产业的可持续发展。”

中国工程院院士邬贺铨也表达了同样的观点,“全球5G商用一周年多,商用规模和发展速度远超越了4G和3G。5G需要继续创新,包括应用生态的创新、实用技术的创新与标准化,以跟上网络部署与用户数量的发展步伐,以网络生态激发业务生态。”

商业需求是5G持续演进的主要动力

在消费者领域,人们对体验的追求就是永恒的主题。2K/4K高清视频、AR/VR业务的不断普及,驱动用户DoU快速增长,预计到2025年将超过100GB,网络的容量需要进一步增强。XR Pro等创新应用加速普及,在要求Gbps高体验速率的同时,传输时延还需要进一步降低,打造人与虚拟世界交互时的沉浸式体验。

在垂直行业领域,5G需要与行业应用深入融合,构建全行业数字化的引擎。会上,汽车制造领域的嘉宾分享到,“5G已经在我们的工厂中发挥了重要作用,广泛应用于视觉识别技术、智能数据采集等业务,提高了工业生产力水平。我们期待5G继续演进,构筑超宽上行,并不断增加定位等新能力,以充分满足行业数字化转型的需求”。

华为Fellow暨无线CTO童文博士详细分析了5G持续演进的驱动力,个人体验的不断升级、物联场景的逐步丰富,一方面对5G现有能力提出了更高的要求,另一方面要求我们不断探索上行超宽带、实时宽带交互和通信融合感知等新场景,开拓全新商业机会,最大化千亿物联的商业价值。

产业各方共论5G演进之路

回顾全球无线通信产业发展的成功,核心DNA是标准的统一和产业链的协作。面对未来十年5G演进的无限可能,与会产业各方呼吁应该在3GPP框架内定义统一标准,加速技术成熟。

峰会期间,中国移动研究院副院长黄宇红,分享了中国移动联合产业各方发布的《5G无线技术演进白皮书》。本白皮书以“智简5G”技术理念为基础,对5G演进的需求和关键无线技术方向进行的深入研讨。黄宇红表示,“我们希望5G无线在四个技术方向持续演进。一是构建智能高效的无线网络,着力提高5G网络的效率;二是持续增强eMBB、mMTC、URLLC能力,持续提升5G网络的性能;三是频谱效率最大化技术,重构Sub100GHz频谱使用模式;四是新行业新应用使能技术,构建高精度定位、感知通信等新能力,打开新商业空间。”此外,爱立信东北亚研究中心总经理彭俊江、高通公司技术标准高级总监李俨也针对白皮书中的内容做了精彩的解读。

移动通信技术十年一代,未来十年是5G的十年。每一个代际中,无线技术仍将持续发展演进。在未来,产业各方需要促进凝聚产业共识,聚集全产业的力量,共同定义5G演进,共建5G可持续发展的未来。

(责编：赵超、吕骞)