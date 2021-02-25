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就地过年、稳岗留工背景下，不少企业开工节奏比往年加快

开工啦，铆足“牛”劲耕耘！

本报记者 李 婕
2021年02月25日05:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　春节假期过后，江西省九江市湖口县高新技术产业园区各企业陆续复工复产，力争新春开门红。图为2月20日，园区内的置地远大建筑公司一派繁忙景象。
　　张 玉摄（人民视觉）

　　初七准时复工，初八全面开工，甚至有的企业大年初一就提前开工！从家电制造、机械设备、新能源到出口行业，以及项目工地上，不少企业春节后开工比往年更早了一些。

　　“开局不错”“打下良好开端”！企业还发现，今年员工队伍更齐整，上下游配套给力，生产启动顺利，为全年运转增添不少信心。

　　　　 

　　就地过年复工早 

　　节后生产抢先机

　　大年初一，在位于广东省的格兰仕中山基地，近万名员工到岗工作，生产线上一片火热。立厂40多年，这是格兰仕头一次在年初一开工。生产端给力，有力回应和支撑着来自市场火爆的需求。

　　在全国各地许许多多的工业园区、厂房车间、项目工地，生产机器设备比往年更早开动。企业节前响应就地过年倡议，积极稳岗“留人”，为节后生产抢得了先机。

　　有的早早开工、甚至生产不停。

　　在山东济南，济南四建（集团）有限责任公司中科院DGS项目上，工人们正忙着主体结构施工。由于项目工期紧、任务重，又适逢就地过年的倡议，项目上春节索性没有停工，300多名管理和施工人员过了一个别样年。

　　“以往春节，我们建筑行业会提前10天放假，到正月十五以后才陆续返工，今年这前后近一个月的时间就省下来了。”济南四建（集团）有限责任公司人力资源部部长范宗宇说，春节不停工，也省去了对项目工地进行封存，到开工再重新启动的准备时间，有力保障了重点工程的进度。今年，由于道路交通状况好，上下游配套企业复工快，从初七、初八起，回乡的工人也陆续返工了。

　　有的筹备妥当、迎来开工大吉。

　　大年初七，跟预期一样，天津市北辰区建科机械（天津）股份有限公司顺利复工了，生产经营一切步入正轨。这个节奏，跟往年差异不大。但公司有史以来第一次，留下这么多员工一起度过了难忘的春节。

　　“大年三十的那顿团年饭上，许多员工发表了感言，让我们在场的人深受感动。”建科机械人力资源行政部部长吝永红说，公司外省市户籍员工364人，自愿留厂过年的有290人。如果员工都返乡了，万一遇到疫情形势变化，开工时面临的压力将是巨大的。但员工企业一条心，让大家伙看到关键时刻的巨大凝聚力。

　　“年后开工顺利”“是个不错的开端”“订单按时交付有信心了！”不少企业开年形势鼓舞人心。

　　稳岗留工有诚意

　　牛年开工底气足

　　大年初八，开工！一整天，广隆燃具电器有限公司总经理欧超权都在忙着开年事项、给员工发开工利是（红包）。“员工收得开心，我们也发得开心！”当天一清点，首日到岗500多人，欧超权振奋极了，“是个开年的好兆头！”

　　“我们主要做出口，上半年相对是淡季，往常春节过后员工常在两三百人左右，后面招工就会面临不小的压力。今年这个开局，让大家都颇感欣慰。”欧超权说，春节前订单就接到了4月份，相当于积压了2个月的订单。人手充足，履约签单步伐都有望加快。

　　这样的局面，早在春节前就埋下了伏笔。“留住了员工，开年就有了底气。”在春节前与记者对话中，欧超权说道。彼时，包括广隆在内的许多企业响应各级政府就地过年的倡议，纷纷拿出十足诚意留住员工。

　　虽然对许多企业来说，如此大规模的春节留人是头一回，但真情与实惠，员工感受真切。

　　来自湖北的郭金丝是阳光中科（福建）能源股份有限公司的一名测试机工序长，和老家的父母商量后，留在福建南安过了年。郭金丝算了一笔账：春节留在厂里上班，除加班工资外，2月10日至16日每日有500元补贴，连同除夕红包，加起来春节期间就可以收入9000元左右。

　　更重要的是，公司还推出人性化“带薪探亲假”福利。春节期间，每加班一天，享有8小时带薪探亲假，在2021年度内都可以申请调休，公司还将全额报销返乡回厂来回车票。“留下来过年，合适！”

　　在这家公司，职工共有500多名，而企业过年期间一次性拿出300万元的“幸福礼包”邀请员工留厂过年。在全国各地，像他们一样做得精细、到位的企业不少。他们以情留人，年夜饭、防疫包、家属慰问，温暖关怀备至；以岗留人，技能培训、临时岗位、节日职位不一而足；以福利留人，有的企业拿出几百万、上千万元的春节礼包，有的安排带薪休假、节后调休，让实惠真正触达员工……

　　“企业积极响应就地过年、稳岗留工，既是生产需要，更是支持防疫大局，为春节后全年生产经营打下良好基础。”一位地方人社局有关负责人表示。

　　招聘返岗早安排

　　鼓足信心创新高

　　“中山，我们回来啦！”飞机即将起飞，乘客齐声高呼，喜庆欢乐的氛围溢满了整个机舱。

　　这是大年初六下午14时许，CZ5634班次航班从四川省宜宾市五粮液机场发出。100多名宜宾老乡们经历近4个小时飞行，最终抵达广东省中山市。同日，另有两班专机从贵州省六盘水市起飞，共3班次200多名新老员工踏上了返岗路。

　　“第一次坐飞机上班，很惊喜，也很暖心。”乘着复工专机，在中山务工超过10年的宜宾籍员工何艳实现了她的“飞机梦”。

　　当留岗员工在当地度过别样春节的同时，返岗员工的行程也早早安排上了！从四川到广东，从云南到福建，从甘肃到江苏，一趟趟铁路务工专列、定制专车、返岗专机忙碌起来。

　　广东中山市春节前夕的用工监测和调查数据显示，春节留在中山过年的务工朋友超过总量的一半，与前一年相比增加约1倍。同时，九成以上表示节后将返回原企业上班，近四成的返乡员工表示节后将带亲友到中山就业。

　　掌握基本情况后，相关工作也早早展开。中山市人社局有关负责人介绍，当地在春节前两周就开始做工作，为节后用工做好准备。近期，一趟趟专机、专列、专车还将陆续接回城市的建设者们。

　　转过年来，各地、各企业发展、生产站上新的起点，大家怀着新年更上一层楼的愿景，正抢抓春光，奋力开启新一年的征程。

　　“春节不打烊，24小时招聘中”“大家新年好，天天可以面试入职！”春节假期，阳光中科不仅一线生产没停，员工招聘也片刻不断线，社交媒体上的招聘信息一个接一个。

　　“另一条生产线正等人开工呢！”阳光中科人事行政负责人魏晓燕介绍，原来企业新开一条生产线，一下有了200多名员工的缺口，最近都在忙着大力招工。说起来，还是充足的订单，良好的发展形势，让公司正处在招工“饥渴”中。“我们是新能源产业，发展势头挺好，不差订单。2021年，希望人手充裕，可以再创好成绩。”

　　疫情防控得力，生产开局良好，对这个牛年，受访企业都充满期待。“我们新签工程订单量充足，今年启动早，开端不错，希望今年业绩能再涨一些。”范宗宇说。“上半年顺利履约，承接出口订单，下半年练好内功，提升竞争力，研发、效率都要更进一步，争取今年再创20个百分点的增长。”欧超权说。

　　有序返岗、顺利开工、抓紧招工；研发扩建、设备升级、市场开拓……大家伙正铆足“牛”劲，盼望着耕耘新春好年景！

(责编：牛镛)

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