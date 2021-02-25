人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

确保粮食播种面积稳中有增——

春耕备耕由南向北展开

2021年02月25日05:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京2月24日电  （记者高云才）当前，春耕备耕正由南向北展开，各地挂图作战，对表种田，确保粮食播种面积稳中有增。

　　稳粮食、稳大豆、增玉米，“二稳一增”成为今年春季农业生产主基调。记者从农业农村部获悉：今年，我国将确保全年粮食种植面积稳定在17.5亿亩以上。长江中下游地区重点是巩固双季稻种植面积，确保去年增加的早稻种植面积不减少。东北、黄淮海、西南、西北地区要因地制宜扩大玉米种植面积，同时要稳定大豆种植面积。

　　据农业农村部农情调度，今年冬小麦、冬油菜种植面积双双实现恢复增长。冬小麦种植面积3.35亿亩，比上年增加300多万亩；冬油菜种植面积9600多万亩，比上年增加400万亩左右。多数地方冬小麦、冬油菜长势好于上年，冬小麦一二类苗比例达到88.5%，同比提高1.9个百分点，夏季粮油丰收有较好基础。

　　春耕农资供应充足。据农业农村部监测，今年春耕生产玉米、水稻、大豆种子供应量68亿斤左右，能够满足生产用种需求。另外，预计春耕可供应肥料2030万吨，农药供应充足。预计春耕期间全国可投入各类农机具2200万台（套）以上，目前大部分已检修完成，正陆续投入春耕生产。

　　（相关报道见第十四版）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月25日 01 版）
(责编：牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：2020年中国商务发展回稳向好、好于预期
　　商务部部长王文涛。徐想 摄 人民网北京2月24日电 （赵竹青）2月24日，国务院新闻办公室就加快商务高质量发展、服务构建新发展格局有关情况举行发布会。…
中央一号文件给农民送上“大礼包” “三农”工作迎来新发展
　　2021年2月17日，广西北海市合浦县廉州镇大江村的农民在地里播种花生（人民图片 供图） 人民网北京2月24日电 （记者李栋）近日，中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，对新发展阶段优先发展农业农村、全面推进乡村振兴作出总体部署，为当前和今后一个时期做好“三农”工作指明了方向。 “学政策，跟着政策走，是俺们这些年劳动致富最大的感受。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部