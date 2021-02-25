本报北京2月24日电 （记者高云才）当前，春耕备耕正由南向北展开，各地挂图作战，对表种田，确保粮食播种面积稳中有增。

稳粮食、稳大豆、增玉米，“二稳一增”成为今年春季农业生产主基调。记者从农业农村部获悉：今年，我国将确保全年粮食种植面积稳定在17.5亿亩以上。长江中下游地区重点是巩固双季稻种植面积，确保去年增加的早稻种植面积不减少。东北、黄淮海、西南、西北地区要因地制宜扩大玉米种植面积，同时要稳定大豆种植面积。

据农业农村部农情调度，今年冬小麦、冬油菜种植面积双双实现恢复增长。冬小麦种植面积3.35亿亩，比上年增加300多万亩；冬油菜种植面积9600多万亩，比上年增加400万亩左右。多数地方冬小麦、冬油菜长势好于上年，冬小麦一二类苗比例达到88.5%，同比提高1.9个百分点，夏季粮油丰收有较好基础。

春耕农资供应充足。据农业农村部监测，今年春耕生产玉米、水稻、大豆种子供应量68亿斤左右，能够满足生产用种需求。另外，预计春耕可供应肥料2030万吨，农药供应充足。预计春耕期间全国可投入各类农机具2200万台（套）以上，目前大部分已检修完成，正陆续投入春耕生产。

（相关报道见第十四版）

《 人民日报 》（ 2021年02月25日 01 版）

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