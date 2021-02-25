人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“天问一号”探测器进入火星停泊轨道

目前设备状态正常

2021年02月25日05:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京2月24日电  （记者冯华）2月24日6时29分，首次火星探测任务“天问一号”探测器成功实施第三次近火制动，进入近火点280千米、远火点5.9万千米、周期2个火星日的火星停泊轨道。探测器将在停泊轨道上运行约3个月，环绕器7台载荷将全部开机，开始科学探测。同时，载荷中的中分辨率相机、高分辨率相机、光谱仪等将对预选着陆区地形地貌、沙尘天气等进行详查，为择机着陆火星做好准备。

　　“天问一号”探测器自2020年7月23日成功发射以来，已在轨飞行215天，距离地球2.12亿千米。2021年2月10日探测器进入环火轨道，于2月15日实施了远火点轨道平面机动，2月20日实施了第二次近火制动，目前设备状态正常，各项飞控工作正常开展。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月25日 13 版）
(责编：牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：2020年中国商务发展回稳向好、好于预期
　　商务部部长王文涛。徐想 摄 人民网北京2月24日电 （赵竹青）2月24日，国务院新闻办公室就加快商务高质量发展、服务构建新发展格局有关情况举行发布会。…
中央一号文件给农民送上“大礼包” “三农”工作迎来新发展
　　2021年2月17日，广西北海市合浦县廉州镇大江村的农民在地里播种花生（人民图片 供图） 人民网北京2月24日电 （记者李栋）近日，中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，对新发展阶段优先发展农业农村、全面推进乡村振兴作出总体部署，为当前和今后一个时期做好“三农”工作指明了方向。 “学政策，跟着政策走，是俺们这些年劳动致富最大的感受。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部