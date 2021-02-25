“天问一号”探测器进入火星停泊轨道
目前设备状态正常
2021年02月25日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月24日电 （记者冯华）2月24日6时29分，首次火星探测任务“天问一号”探测器成功实施第三次近火制动，进入近火点280千米、远火点5.9万千米、周期2个火星日的火星停泊轨道。探测器将在停泊轨道上运行约3个月，环绕器7台载荷将全部开机，开始科学探测。同时，载荷中的中分辨率相机、高分辨率相机、光谱仪等将对预选着陆区地形地貌、沙尘天气等进行详查，为择机着陆火星做好准备。
“天问一号”探测器自2020年7月23日成功发射以来，已在轨飞行215天，距离地球2.12亿千米。2021年2月10日探测器进入环火轨道，于2月15日实施了远火点轨道平面机动，2月20日实施了第二次近火制动，目前设备状态正常，各项飞控工作正常开展。
《 人民日报 》（ 2021年02月25日 13 版）
(责编：牛镛)
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