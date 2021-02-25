图①：1月28日，广东湛江市的农民正在耕作。

新华社发

图②：2月18日，在湖南常德市安乡县，工人正在搭建育秧大棚。

郑仔男摄（人民视觉）

图③：2月19日，重庆忠县新立镇村民正在犁地。

刘 超摄（人民视觉）

开栏的话

雨水过，春耕忙。在我国，春播粮食面积占全年粮食面积的一半，事关两季收成。全力以赴抓好春季农业生产，对于保持经济社会大局稳定具有重要意义。农业农村部日前召开的全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议强调，要坚决扛稳国家粮食安全重任，打好春管春播第一仗，为全年粮食和农业丰收打下坚实基础。

眼下，春耕备耕已从南到北陆续展开。从农资供应、田间管理，到创新指导、防灾减灾，各地都积极行动起来，制定有针对性的政策措施，为春耕备耕提供更多保障。即日起，本版推出“田间地头看春耕”系列报道，聚焦春管春耕，展现广袤大地上的农业生产活力。

新疆呼图壁——

迎接高峰早备货

本报记者 李亚楠

“年前预订的化肥过几天该送货了，我这几天把仓库腾一下地方，到时候电话通知你送货时间。”春节假期还没结束，新疆呼图壁县大丰镇供销社为农社会化服务中心负责人王静就忙着与各地农资生产商、销售商对接，订购各类农资物品。

刚与生产厂家沟通好送货的事情，电话又响了：“我订的120吨肥料没问题吧？”来电的是红柳塘村棉农王多义。他今年计划种植1900多亩棉花，年前就跟王静定好了3月份送货，但想到去年春耕时节受疫情影响农资紧俏的情形，忍不住又确认一遍。

“你就放宽心吧，啥时候开播，随时打电话，我给你送到地头！”王静再三保证。

挂了电话，王静赶紧到仓库清点库存，为下一批入库的化肥腾地方。往年订购农资之后，王静并不着急入库，需要的时候再让厂家送货。今年怕受疫情反复的影响，她提前做了准备，年前就在库房里备好了300多吨各种肥料，等过几天再到一批货，储备充足，“后续还会根据农户的需求加大采购量，保证农户的春耕生产需求。”

为做好备耕工作，呼图壁县早计划、早安排、早储备。作为该县农资供应的主渠道，各农资经销点从去年10月起就陆续开始储备农资。

“目前，农户已经开始陆续订购农资。”呼图壁县供销合作社党组书记艾尼瓦尔介绍，供销合作社会密切关注农资需求变化情况，加强春耕所需的农资调度工作。

为方便农户，各农资经销点还提供了电话订购的方式，有需要的农户打通电话就能订货，可以提前网上支付，也可以货到付款。“准备农资这块不用费心，我们可以省出更多精力琢磨怎么种好地了。”王多义说。

湖南安乡——

备好种苗趁春风

本报记者 孙 超

春节刚过，在湖南常德市安乡县安康乡虾趴垴村的轩阳农机服务专业合作社内，3万斤稻种在仓库备用。“从前段时间的采购行情看，今年春耕种子供应充足，其他农资的供应也有保障。”合作社负责人周建国说。

这3万斤稻种，除了供应到合作社直接流转的2000余亩土地外，还提供给周边其他种植大户，服务近4000亩土地的生产。

“你看这码起来的一大堆，是红米的稻种，那边有一部分是优质稻的稻种。”周建国介绍，合作社与周边种植大户签订协议，一方面向种植大户提供指定品种的高产、优质稻种，另一方面承诺以保底价回购稻谷。“通过合作社统一大批量采购种子，每斤可以比市面零售价下浮2元至6元钱不等。而指定种植的品种适销对路，销售价格也常常比农户自主选择的品种要高。近年来大家种双季稻的积极性，提高了很多。”

作为湖南省产粮大县，安乡县2021年粮食播种面积预计超过81万亩。为推进早稻规模化生产，当地今年还依托多个新型经营主体，新建了5个育秧工厂，工程将在3月底早稻育秧开始前全面完成建设。

“过去在水田里育秧，地膜效果有限，一旦遇到气温、光照波动，容易导致秧苗有青有黄，粗细高矮不一。等工厂建好，这些问题就会迎刃而解。”周建国指着一大片即将搭建完毕的育秧大棚说。

这个包含了育秧大棚、催芽暗室等设施的育秧工厂，占地约20亩。建设完成后，将进行秧盘准备、电路调试、机器进场等操作。“消毒、浸种、催芽、育秧等工序，都会在工厂完成，和传统方法相比，省田、省时、省工，品质也能上一个台阶。”周建国说。

广西上思——

农资到田无需愁

本报记者 祝佳祺

“春耕时候，每亩甘蔗差不多需要150斤肥料，一年得用300斤到500斤。”广西上思县那琴乡64岁的秦小珍一说起农活，就收不住话头。

初春的上思县，已经暖和得可以穿短袖，和其他农户一样，秦小珍也开始着手准备春耕。他告诉记者，甘蔗在节前已收获完毕，眼下最重要的工作是下基肥，做好田间管理。

那琴乡山路蜿蜒，农资如何配送成了难点。过去，农户只能开着自家小三轮或者借车前往城镇采购农资，来回就要耗费半天时间。但现在，网点密集的邮政部门不仅可以把谷种、农药、化肥等农资配送上门，还能提供相应的咨询服务。

“一亩柑橘需五六百斤肥料，采购运输要不少精力。”说起农资准备，经营着30亩柑橘的那琴乡农户马兰青也颇有感触，“通过邮政网点订货，很快就给我送到田里了。”

为做好农资配送工作，当地不少邮政投递员都兼任农资分销员，深入乡村，不定时走访熟悉各家田地位置和农资需求。“等跑上几年熟悉了，都不用等电话过来，就知道什么时间哪户人家需要什么。”那琴邮政所投递员刘金灵在那琴乡工作了10年，与当地农户非常熟悉。

目前上思县各乡镇邮政网点均开通了农资订货服务，并通过互联网实现了农资产品售价、库存、调拨全流程监控。随着道路基础设施的不断完善，只要满两吨货量即可派送到田间地头，需求量较小的农户还可以拼单。

农资保障到位了，农户的生产积极性也提高了。“现在田地多一些也管得过来，之后我打算再种些收购价更高的夏威夷果。”秦小珍笑容满面地规划自己的种植前景。

重庆忠县——

农机满院检修忙

本报记者 常碧罗

拖拉机开进家门口的水田，后面悬挂着旋耕机，刀片翻转，嗒嗒作响，边犁边平整。没过多久，活就干完了。“眼下正是备耕的时候，犁好地，给春耕做准备。”徐宗权从拖拉机上跳下来，“一天能犁地40多亩哩！”

家住重庆忠县新立镇中岭村的徐宗权是附近的种植大户。如今，他在村里成立了金土地专业合作社，专门为附近村民提供机械化服务。

走进金土地专业合作社，院里最抢眼的就是各式机器。山城重庆的土地多不平整，边角斜坡还需要“小铁牛”——微耕机；墙边，放着烘干机；角落处，整齐地码放着6台施肥器；还有两架红色的无人机……“你看，这是刚买的新型插秧机，有3只机械手臂，效率高得很。这两架无人机，能飞播还能喷洒农药。”说起这些农机，徐宗权十分熟悉。

回想起年轻时候干农活，初春乍暖还寒时节，光着脚在水里扶着犁头，赶着水牛；等天暖和点，又要弯着腰在地里插秧……农事不得闲，徐宗权就一个字：累。“现在机械化效率更高，人也松快了不少。”

一边说着话，徐宗权一边猫进机器里东敲西打，“趁现在再检查一下，手头订单多，到时候可不能掉链子。”他探出头笑着说。

试飞无人机，检修大小“铁牛”，去县城采购新机器……不仅是新立镇，最近一段时间，隔壁几个村镇的专业合作社和种植大户也都开始准备农具。

新春伊始，忠县便通过网络、宣传单和流动车等多种方式宣传农机购置补贴政策。此外，重庆全市落实农机购置补贴0.72亿元，组织农机人员进村入户，指导机手保养、调试和检修农机具。

《 人民日报 》（ 2021年02月25日 14 版）

(责编：牛镛)