赵梦阳 王 舒

“新基建对经济社会发展的带动作用十分明显，国网信通产业集团将继续加快科研攻关和协同研发，打造更多前沿拳头产品，不断增强科技创新能力，为新基建注入更强动力。”国网信息通信产业集团有限公司董事长、党委书记王政涛说。

近年来，国网信通产业集团加大研发投入，一系列关于能源大数据平台、人工智能、5G通信等能源信息化领域的创新成果，让人印象深刻。

人工智能助力生产

拥有业务办理和聊天互动两种模式，一款名叫“小智”的人机互动机器人操作便捷、惹人喜爱。据介绍，这款智能机器人已在许多电力营业厅投运，而这只是国网信通产业集团借力人工智能的一个缩影。

据了解，国网信通产业集团成立了电力系统中首个人工智能院士工作站，为集团人工智能发展打下坚实人才基础。同时积极开展电力行业人工智能平台建设，“1+4+3+N”的人工智能产品体系搭建完成，并在智能巡检、智能营销、智能管控、企业智能化经营管理等方面研发出多个成熟产品。

“近年来，集团对人工智能的投入和研发力度明显增加，一系列人工智能产品在多省落地应用。”国网信通继远软件人工智能事业部研发总监梁翀表示，今后将继续加大科技创新与业务应用有机结合，助推电力行业智能化转型升级。

针对变电站消防安全隐患，国网信通产业集团持续发力，成功研制出变电站智能消防机器人。此款机器人利用5G、高压细水雾、增强现实+虚拟现实等先进技术，能在火灾初期主动介入并发出警报，为后续救援行动赢得宝贵时间，目前该产品已在浙江等地试点应用。

“疫情期间，我们紧急将变电站智能消防机器人进行升级改造，用于防控工作。”国网信通中电飞华物联网事业部主任姜燕说，科技的力量可以有效助力疫情防控，复工复产同样需要人工智能的助力。

数据平台强力支撑

接连推出多站融合数据中心站及运营平台、运维平台等多个产品，近年来，国网信通产业集团组织推进的多站融合数据中心站的规划、研究和建设工作，取得显著成效。

据了解，多站融合数据中心站是在变电站、配电房、营业厅、信息机房等已有资源之上，融合建设的大数据中心，在国家电网数字新基建的部署中，承担着数据存储和计算的重要功能。

“作为国家电网新基建的重要内容，多站融合数据中心站集位置优势、通信优势、供电优势于一身，下一步，将继续加大‘云边协同、云网融合’关键技术攻关力度，持续形成数据中心站核心产品，不断筑牢国家电网新基建基础。”国网信通产业集团北京分公司相关负责人赵强表示。

科技创新是推动产业高质量发展的强劲力量，也是助推国网信通产业集团不断发展的动力源泉。近年来，国网信通产业集团持续推进支撑低压配电物联网的新一代用电信息采集系统架构升级，通过大数据、云计算、人工智能等前沿技术，提升海量设备接入的数据采集能力，已具备实时在线分析能力和离线批量数据分析能力。目前，该成果已在福建、山西等地投入应用。

“未来实时监测业务和海量数据分析的需求，鞭策我们不断提升实时数据采集和分析能力，今后，将努力支撑以秒为单位的数据分析和快速共享，为营销、调度、运检等各链条提供更强力的数据支持。”国网信通产业集团亿力科技电网业务事业部副总经理王迟说。

产业生态加速延伸

产业生态是国家电网科技创新的重要领域，近年来，国网信通产业集团不断破解发展难题、厚植发展优势，产业生态加速变化延伸。

台区智能终端是国家电网推进数字新基建重要设备。国网信通产业集团以台区智能终端为锚点，全力打造配电物联网生态系统，实现设备状态实时可控、在控、能控，基层作业系统可用、在用、好用，业务流程简洁、透明、高效，持续赋能数字新基建产业发展。

“该终端支持集中器、有载调压控制器、电表等设备交互，满足了用户高质量的用电需求。”国网信通产业集团研究院研发工程师潘轲介绍说。

近年来，国网信通产业集团依托我国自主研发的北斗全球卫星导航系统，构建“一图两网”（能源专业地图、能源物联网、北斗精准位置服务网）产业布局，形成电力北斗精准时空服务网地基增强系统，为电网业务应用提供高精度定位、授时和通信服务，给基建现场安全管控、输电线路地质灾害监测、变电站人员安全管控、无人机智能自主巡检等领域带来提质增效。

当前，随着5G技术在垂直行业的商业化应用不断深入。国网信通产业集团积极加快推进5G技术研究和示范应用，自主研发了“工业级5G模组”“5G小基站”“5G通信模块”等终端产品以及“定制化5G通信管理平台”，广泛应用于输电线路和变电站监测等电力业务。此外，集团积极推进5G基站、变电站、充电站等多站融合建设，随着多站融合业务的不断延伸，预计未来可带动工业互联网、超高清视频等产业的发展。

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《 人民日报 》（ 2021年02月25日 14 版）

(责编：牛镛)