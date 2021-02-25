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中国宝武增强竞争力、创新力和抗风险能力

改革激发企业内生活力（国企改革三年行动）

本报记者  刘志强
2021年02月25日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　粗钢产量从5849万吨提高到1.15亿吨，几近翻番，实现“亿吨宝武”的历史性跨越；营业收入和利润总额双双创下历史新高，分别增长115%和548%；世界500强排名从2016年的275位跃升至2020年的111位……“十三五”期间，在改革的助力下，中国宝武发展跃上新台阶。

　　坚守“成为全球钢铁业引领者”愿景和“共建高质量钢铁生态圈”使命，力争到2022年底实现国内市场占有率15%、人均产钢量1400吨、研发投入率达到全球钢铁业一流水平……在国企改革三年行动中，中国宝武全面梳理了“十四五”期间的重点任务，树立了具体目标、明确了清晰路径，一些举措已经相继落地。

　　——积极稳妥深化混合所有制改革。

　　2020年，中国宝武投资新增混合所有制企业11户，推进存量企业混改项目10个。其中，欧冶云商完成科创板IPO申报，欧冶化工宝通过上海联合产权交易所实现增资扩股，引入非国有资本。中国宝武提出，三年行动中，要完成子公司“宜混尽混”“已混深混”，原则上一级子公司完成改制上市；积极引入各类战略投资者，优化股权结构，参与公司治理，真正实现混资本改体制转机制，形成自我激励自我约束的运营机制。

　　——深入推进公司治理体系和能力现代化。

　　对重庆钢铁实行以派出董事为依托的治理型管控和个性化授权体系，依法依规实施更加市场化的差异化管控；推进钢铁业板块、园区业板块和产业金融板块等专业化区域化平台公司建设；成立山西总部、马鞍山总部等综合型总部，进一步发挥区域总部对集团管控的助力作用。

　　——健全市场化经营机制。

　　用好激励，才能释放活力。去年以来，中国宝武灵活使用政策包、工具箱，对所属企业实施分类激励。目前已有四家上市公司实施了股权激励，其中两家实施了多期计划。下一步，中国宝武将全面推行子公司经营管理团队任期制和契约化管理，全面落实市场化用工制度，深入完善市场化薪酬分配机制，形成反应灵敏、运行高效、充满活力的市场化经营机制。

　　——以高质量党建引领高质量发展。

　　中国宝武提出，要建立与“一总部多基地”管控模式及智慧制造发展方向相适应的“三基（基层组织、基础工作、基本能力）建设”模式，实现扁平化、网络化、大跨度管理；全面提升党委书记履职能力，配齐配强党务干部，严格基层基础管理，打造新形势下党建与生产经营深度融合的工作体制和机制。

　　“改革是激发企业内生活力的重要源泉。”中国宝武党委书记、董事长陈德荣表示，2021年，中国宝武将以国企改革三年行动为契机，实施混合所有制改革上市工程、实施具有宝武特点的中国特色现代企业制度建设工程、实施市场化经营机制创新工程，推动改革发展深度融合、高效联动，不断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月25日 14 版）
(责编：牛镛)

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