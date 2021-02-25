创造人类减贫史的奇迹
2021年02月25日08:22 | 来源：人民网－人民日报
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●好日子是干出来的，贫困并不可怕，只要有信心、有决心，就没有克服不了的困难。 ●脱贫攻坚是干出来的，靠的是广大干部群众齐心干。
●小康不小康，关键看老乡，关键看脱贫攻坚工作做得怎么样。全面小康路上一个也不能少。
●打好脱贫攻坚战，关键在人，在人的观念、能力、干劲。
●扶贫开发贵在精准，重在精准，成败之举在于精准。
●坚持精准方略、提高脱贫实效，解决好扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退问题，扶贫扶到点上扶到根上。
●贫困群众既是脱贫攻坚的对象，更是脱贫致富的主体。要加强扶贫同扶志、扶智相结合，激发贫困群众积极性和主动性，激励和引导他们靠自己的努力改变命运。
●打赢脱贫攻坚战，中华民族千百年来存在的绝对贫困问题，将在我们这一代人的手里历史性地得到解决。这是我们人生之大幸。
●扶贫工作必须务实，脱贫过程必须扎实，脱贫结果必须真实，让脱贫成效真正获得群众认可、经得起实践和历史检验。
●脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。
●我们还要咬定青山不放松，脚踏实地加油干，努力绘就乡村振兴的壮美画卷，朝着共同富裕的目标稳步前行。
数据来源：国家统计局等
本期统筹：王军、蒋雪婕、吕莉、郭雪岩
新媒体制作：刘莉莉、罗彦、巩育华、娄霄霄、张晔
图片来源：中国摄协、新华社、人民视觉、影像中国
版式设计：蔡华伟
(责编：李源、初梓瑞)
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