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创造人类减贫史的奇迹

2021年02月25日08:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　●好日子是干出来的，贫困并不可怕，只要有信心、有决心，就没有克服不了的困难。　　●脱贫攻坚是干出来的，靠的是广大干部群众齐心干。

　　●小康不小康，关键看老乡，关键看脱贫攻坚工作做得怎么样。全面小康路上一个也不能少。

　　●打好脱贫攻坚战，关键在人，在人的观念、能力、干劲。

　　●扶贫开发贵在精准，重在精准，成败之举在于精准。

　　●坚持精准方略、提高脱贫实效，解决好扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退问题，扶贫扶到点上扶到根上。

　　●贫困群众既是脱贫攻坚的对象，更是脱贫致富的主体。要加强扶贫同扶志、扶智相结合，激发贫困群众积极性和主动性，激励和引导他们靠自己的努力改变命运。

　　●打赢脱贫攻坚战，中华民族千百年来存在的绝对贫困问题，将在我们这一代人的手里历史性地得到解决。这是我们人生之大幸。

　　●扶贫工作必须务实，脱贫过程必须扎实，脱贫结果必须真实，让脱贫成效真正获得群众认可、经得起实践和历史检验。

　　●脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。

　　●我们还要咬定青山不放松，脚踏实地加油干，努力绘就乡村振兴的壮美画卷，朝着共同富裕的目标稳步前行。

　　

　　数据来源：国家统计局等

　　本期统筹：王军、蒋雪婕、吕莉、郭雪岩

　　新媒体制作：刘莉莉、罗彦、巩育华、娄霄霄、张晔

　　图片来源：中国摄协、新华社、人民视觉、影像中国

　　版式设计：蔡华伟

 

(责编：李源、初梓瑞)

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