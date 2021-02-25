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千年脱贫梦 今朝终得圆

本报记者  顾仲阳
2021年02月25日08:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　“感谢精准扶贫好政策，让我住上这么好的房子，生活就像芝麻开花节节高，更好的日子还在后头呢！”这个春节，四川省通江县新场镇巴州沟村脱贫户余定泗过了个好年。

　　经过8年持续奋斗，我们如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，近亿贫困人口脱贫摘帽，解决困扰中华民族几千年的绝对贫困问题取得历史性成就。

　　脱贫攻坚，贵在精准，重在精准，成败之举在于精准。决战脱贫攻坚取得决定性胜利，这一胜利也是精准扶贫精准脱贫方略的伟大胜利。

　　2013年11月，习近平总书记在湖南花垣县十八洞村首次提出精准扶贫。2015年底召开的中央扶贫开发工作会议上，习近平总书记系统阐述精准扶贫。自此，精准扶贫精准脱贫方略指引脱贫攻坚战不断攻坚克难，攻城拔寨。

　　开展建档立卡，解决好“扶持谁”。精准扶贫必先精准识贫。2014年，按照全国统一的识别标准和程序，80多万基层干部进村入户，摸清贫困人口分布、致贫原因、脱贫需求等情况，对识别出的贫困村和贫困人口建档立卡。从2015年开始，我国每年动员基层干部开展建档立卡“回头看”，对贫困人口动态管理，为精准扶贫打下坚实基础。

　　选派驻村干部，解决好“谁来扶”。2013年开始，我国累计向贫困村选派300多万名第一书记和驻村干部。规范日常管理，强化考核激励，组织全员培训，广大驻村干部用心用情用力帮扶，打通了精准扶贫“最后一公里”。安徽金寨县大湾村党总支第一书记余静驻村扶贫5年多，成了不少贫困户眼中的“孝顺女儿”。

　　坚持分类施策，解决好“怎么扶”。实施“五个一批”工程，开对药方子，拔掉穷根子——发展生产脱贫一批，产业扶贫政策覆盖98%的贫困户。易地搬迁脱贫一批，960多万脱贫群众告别穷窝窝，开启安居乐业新生活。生态补偿脱贫一批，选聘110.2万名生态护林员，2.3万个扶贫造林合作社带动160多万名贫困人口年人均增收3000多元。发展教育脱贫一批，每年为3700多万农村义务教育阶段学生提供营养餐，全面实现适龄少年儿童义务教育有保障。社会保障兜底一批，实现贫困人口“应保尽保”，全面实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。因村因户因人精准施策，“一把钥匙开一把锁”，扶贫扶到了根上、扶到了点上。

　　严格贫困退出，解决好“如何退”。明确贫困县、贫困村、贫困户退出的标准和程序，制订脱贫摘帽滚动规划和年度减贫计划，实行规范合理有序退出，脱贫既防“拖延病”，又防“急躁症”。各省份委托第三方对每个贫困县开展退出评估，国家每年委托第三方对摘帽县和脱贫人口进行专项抽查评估，确保脱贫成效经得起检验。

　　建立健全机制，解决好“如何稳”。“这下脱贫稳稳的了。”2020年年初，湖南宜章县石山村脱贫户李竹喜的痛风犯得厉害，3个月花了近1500元医药费。这触发了“郴州防贫大数据监测平台”预警，驻村干部第一时间上门走访，帮扶措施立马跟进，村里为他安排了防疫宣传员兼临时保洁员公益岗位，每个月工资800元，还为他家申请了低保。

　　及时预警，未贫先扶，各地建立健全防止返贫监测和帮扶机制，对脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口重点监测，提前帮扶，力防返贫和产生新的贫困。中央明确，对摆脱贫困的县5年过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。

　　“久困于穷，冀以小康”，中华民族摆脱贫困过上小康生活的千年梦想，今朝梦圆。回顾波澜壮阔的8年脱贫攻坚，可以发现，精准方略是制胜法宝。联合国秘书长古特雷斯高度评价：“精准扶贫方略是帮助贫困人口、实现2030年可持续发展议程设定的宏伟目标的唯一途径，中国的经验可以为其他发展中国家提供有益借鉴。”

　　《 人民日报 》（ 2021年02月25日 02 版）

(责编：李源、初梓瑞)

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