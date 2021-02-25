记者魏玉坤

原标题：15分钟上国道、30分钟上高速、60分钟上铁路，未来交通建设这样发力

近日，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，明确到2035年，除部分边远地区外，基本实现全国县级行政中心15分钟上国道、30分钟上高速公路、60分钟上铁路。纲要具体提出了哪些发展目标？明确了哪些重点任务？交通运输部有关负责人24日接受了新华社记者专访。

“纲要是指导当前和今后一段时期我国交通运输加快建设人民满意、保障有力、世界前列的交通强国，服务全面建设社会主义现代化国家的行动指南。”这位负责人说。

据介绍，纲要提出了建设现代化高质量国家综合立体交通网的发展目标。具体来看，到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”。

其中，享受快速交通服务的人口比重大幅提升，除部分边远地区外，市地级行政中心45分钟上高速铁路、60分钟到机场。基本实现地级市之间当天可达。中心城区至综合客运枢纽半小时到达，中心城区综合客运枢纽之间公共交通转换时间不超过1小时。

到本世纪中叶，全面建成现代化高质量国家综合立体交通网，拥有世界一流的交通基础设施体系，交通运输供需有效平衡、服务优质均等、安全有力保障。新技术广泛应用，实现数字化、网络化、智能化、绿色化。出行安全便捷舒适，物流高效经济可靠，实现“人享其行、物优其流”。

这位负责人介绍，纲要部署了优化国家综合立体交通布局、推进综合交通统筹融合发展、推进综合交通高质量发展等三方面12项重点任务。其中，在优化国家综合立体交通布局方面，纲要提出了4项任务：

一是构建完善的国家综合立体交通网。构建以铁路为主干，以公路为基础，水运、民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网。到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模将达到70万公里左右。

二是加快建设“6轴、7廊、8通道”国家综合立体交通网主骨架。将重点区域按照交通运输需求量级划分为“极、组群、组团”3类，其中，京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝地区双城经济圈4个地区作为极。在4极之间，布局6条综合性、多通道、立体化、大容量、快速化的交通主轴；在极与组群、组群与组群之间，布局7条多方式、多通道、便捷化的交通走廊；在极或组群与组团之间、组团与组团之间，布局8条交通通道。

三是建设多层级一体化国家综合交通枢纽系统。建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈4大国际性综合交通枢纽集群，20个左右国际性综合交通枢纽城市以及80个左右全国性综合交通枢纽城市，推进一批国际性枢纽港站、全国性枢纽港站建设。

四是完善面向全球的运输网络。重点打造新亚欧大陆桥等7条陆路国际运输通道，完善跨北冰洋的冰上丝绸之路等4条海上国际运输通道。依托国际航空枢纽，构建四通八达、覆盖全球的空中客货运输网络。

这位负责人表示，全面构建现代化高质量国家综合立体交通网，使命光荣、责任重大，将扎实推进纲要各项任务落地，奋力加快建设交通强国，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。

(责编：赵竹青、吕骞)