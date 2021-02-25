刘 毅

前不久，第二轮第二批中央生态环境保护督察陆续向各进驻地方、企业及部门反馈督察情况，引发广泛关注。此前，经党中央、国务院批准，第二轮第二批中央生态环境保护督察完成对北京、天津、浙江3省（市）和中国铝业集团有限公司、中国建材集团有限公司2家央企的督察进驻工作，并对国家能源局、国家林草局2个部门开展督察试点。

“对打赢打好污染防治攻坚战认识不够到位，研究部署和推进落实不够有力，部分重点工作进展严重滞后”“思想认识存在偏差，在推进能源发展中没有将生态环境保护摆上应有高度”“森林保护管理仅考核森林面积和蓄积量，对森林质量、生态功能等没有提出约束性指标”……督察报告在充分肯定督察对象取得积极进展的同时，一如既往地直面矛盾、动真碰硬，咬定问题不放松，敢于动真格，不怕得罪人，彰显了党中央、国务院将中央生态环境保护督察向纵深推进，促进高质量发展的坚定决心。

开展环境保护督察，是党中央、国务院为加强环境保护工作采取的一项重大举措，对加强生态文明建设、解决人民群众反映强烈的环境污染和生态破坏问题具有重要意义。中央生态环境保护督察不仅是发现问题的“显微镜”，还是医治痼疾的“手术刀”。督察推动边督边改、立行立改，有效解决了大量实际问题。第一轮督察及“回头看”，共推动全国各地解决生态环境问题约15万个。第二轮第二批督察期间，累计向被督察对象交办举报问题1.06万件。截至今年1月25日，已办结8766件，立案侦查131件，问责283人。中央生态环境保护督察得到人民群众普遍称赞，一个重要原因就在于切实解决了环境治理中的实际问题，破解了许多群众身边的烦心事。

中央生态环境保护督察在解决问题的过程中，自身的制度体系也在不断完善，并根据现实需要而不断进行制度创新。与第一轮环保督察相比，第二轮环保督察具有许多新特点。比如，把国务院有关部门和有关中央企业作为督察对象；把学习贯彻落实习近平生态文明思想以及贯彻落实新发展理念、推动高质量发展情况，作为督察的重要内容。在第二轮第二批中央生态环境保护督察中，国务院有关部门首次被列入督察范围，国家能源局、国家林草局成为督察试点，开展了部门探讨式督察，这是一项重大创新。督察与自查相结合有利于形成同题共答的部门合力，推动部门完善政策规划体系。

“十三五”期间，我国生态环境保护工作迈上新台阶。“十三五”规划纲要确定的生态环境9项约束性指标均圆满超额完成，人民群众生活中的蓝天白云、清水绿岸明显增多，美丽中国建设迈出坚实步伐。也应清醒看到，当前我国生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期，保护与发展的长期矛盾和短期问题交织，生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解。进入新发展阶段，作为解决突出生态环境问题的关键抓手、推动经济高质量发展的强大动力、推动落实生态环境保护责任的硬招实招，中央生态环境保护督察仍将发挥重要作用。

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境，将中央生态环境保护督察等制度建好用好，我们就能不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，建设人与自然和谐共生的现代化。

《 人民日报 》（ 2021年02月25日 07 版）

(责编：王震、吕骞)