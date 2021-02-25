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-6.8%，3.2%，4.9%，6.5%，这是2020年我国GDP的季度增速变化。-11.6%，24.8%，33.2%，62.5%，这是同期国内市场挖掘机单季销量的增长数据。在两条上扬曲线中，“挖掘机指数”成为观察中国经济运行的一扇窗口。

挖掘机销量，是观察经济运行的重要微观指标。按照往年惯例，挖掘机的行业周期一般开始于春节之后一周左右并于一个半月内达到全年峰值。2020年，受新冠肺炎疫情影响，挖掘机销售峰值后移了30—45天。但疫情没有减少市场需求，我国挖掘机销售出现了“淡季不淡”的超补偿反弹现象，一些生产厂家一直处于满负荷生产状态。2020年，仅纳入统计的25家制造企业就销售挖掘机32万多台，同比增长39%。相比一些国家工程机械销售大幅下滑的现象，我国挖掘机销量逆势增长，为世界经济注入暖流。

挖掘机销量实现由降到升的转变，是积压订单的一次集中释放，更清晰地反映出复工复产的稳健步伐。以交通运输行业为例，去年4月底，625个重点在建交通项目复工率已超过99%，在高铁线路、隧道高桥的工地上，到处可见挖掘机挖沙运土的忙碌身影。从架桥修路的“大挖”，到建筑绿化的“中挖”，再到农田改造、5G基站建设的“小挖”，挖掘机在复工复产各场景中找到大显身手的广阔舞台。

挖掘机销售额持续走高，得益于海外订单的贡献、排放升级背景下设备更新换代，更归功于基建投资加速落地带来的新需求。早在去年4月，中央政治局会议就要求，加强传统基础设施和新型基础设施投资。为服务保障“六稳”“六保”，各地各部门通过新增专项债券等方式撬动融资、扩大内需，让基建投资成为拉动经济的重要力量。随着3.75万亿元专项债券全部分批下达，基建将有效发挥稳投资、保民生作用，促进宏观经济平稳运行。

小小挖掘机的背后，是基础设施建设的快速推进。“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，新农村建设、市政改造等民生工程任务繁重，医疗设施、交通运输等行业在“补短板”上大有可为。在新基建领域，2020年新开通的超60万个5G基站、新建造的46.2万个充电桩，为数字转型、智能升级创造发展空间。一业兴带动百业兴，基建为各行各业提供稳定支持，新基建赋能高质量发展，为特殊之年化危为机助力添劲。

挖掘机的产销量转化为工作量，让市场的热度催动建造的脚步。据统计，2020年全年挖掘机累计工作时间同比上涨12.9%，有9个省市增幅超50%。在某工程机械企业厂房的大屏幕上，全国数十万台挖掘机、吊装设备等工程机械的数据实时滚动，各地施工现场的挖掘机借助大数据和物联网将信息汇集到一起，跃动着经济复苏的强劲脉搏。

不少机构预测，2021年挖掘机销量仍有望继续增长。可以预见，凭借潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大、政策工具多等优势，中国经济必将持续巩固长期向好的态势。

《 人民日报 》（ 2021年02月25日 07 版）

(责编：王震、吕骞)