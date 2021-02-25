原标题：经济观察：2021，5G如何拉动经济增长？

在经过2020年的5G“加速度”后，2021年，5G仍将拉动经济增长。正在举行的2021世界移动通信大会(上海)(MWCS)对2021年的5G发展给出前瞻信号。

在过去的2020年，中国新建了60万个5G基站，总数超过71.8万个。中国工业和信息化部副部长刘烈宏在MWCS的GTI国际产业峰会上表示，2021年，中国计划新建5G基站60万个，形成“以建促用，以用促建”的良性发展模式。

除三大电信运营商外，中国广电将加入5G网络建设阵营。中国广电董事长宋起柱在大会表示，计划今年启动700MHz频段5G网络规模建设。目前，700M频段的通信设备已成熟商用，预计2021年进入快速部署期。

终端产业链将受益于网络的快速部署。2020年，中国5G手机销售了1.63亿部，5G终端连接数超过2亿。

2021年，5G用户数将进入快速增长期。中国移动2020年联合产业链推出了230多款5G终端产品，活跃5G终端用户1.1亿户。中国移动副总经理简勤介绍，2021年，中国移动将携手产业链实现网内新增5G手机2亿部、新增智能硬件1亿部。

5G应用80%在产业端，5G在行业落地在2021年有望提速。华为常务董事、运营商BG总裁丁耘表示，2021年，是5GToB(面向行业)规模商用元年。

2020年，5G行业应用处在探索期。华为副董事长胡厚崑介绍，华为南方工厂130米长的手机生产线上，现场只有很少人操作。车间大约500多台设备接入5G网络，设备之间实现了实时数据交互。智能化产线下，操作工人数量相比过去减少了80%以上，整体生产效率提升了3倍以上。

在浙江宁波的雅戈尔工厂里，中国联通5G赋能的MES系统发出指令，布料在流水车间里挨个“排队”，剪裁好的布料随即进入缝制程序，缝制好的上衣与裤子实现精准匹配，有序完成从裁剪到成衣的“蜕变”。

过去一年，5G在矿山、医疗、港口、制造等垂直行业得到了示范性应用，并形成现场辅助装配、无人巡检安防等典型的应用场景，应用范围由生产外围向核心环节持续延伸。

5G正深刻改变着传统行业。刘烈宏表示，这些5G应用模式也逐渐清晰，并开始规模化复制推广。未来将培育一批5G应用集成方案提供商，加快能源、医疗、交通、制造、文旅等重点领域5G的应用落地。

胡厚崑援引数据称，到2025年，全球97%的大企业会部署人工智能，中国GDP的55%将由数字经济来驱动，运营商60%的收入将来自行业。

大会期间，GSMA(全球移动通信系统协会)智库发布的《中国移动经济发展报告2021》展望了未来5G对经济的影响。报告指出，中国市场2020年新增5G连接超过2亿；预计到2025年，中国5G连接将超过8亿，为个人消费者和更广泛的经济体提供一系列产品和服务。

在拉动经济方面，报告认为，5G相关投资将有助于全球经济克服新冠疫情的影响，启动后疫情时代的经济复苏。到2030年，5G升级每年对全球经济的贡献将超过6000亿美元，约为所有行业及领域未来十年预期收入增长的2.1%。(记者 刘育英)

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