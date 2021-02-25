原标题：一家子造假！1200余万元假“长城”工业润滑油流入市场

现场查获的油桶。检察院提供证物图片

哥哥负责货源渠道，老婆线上运营，姑父灌装、贴码，弟弟、弟媳线下销售，小舅子提货、发货，小姨子负责记账……一家子成了制假售假的产业链团伙，仅2019年至2020年一年时间，就致价值1200余万元的假冒“长城”工业润滑油流入市场。24日，江苏常州武进区人民检察院通报，该院已对周某等人涉嫌假冒注册商标一案提起公诉。

2020年3月，常州武进警方接到线索，知名电商平台的多家网店在售卖疑似假冒的“长城”工业润滑油，巧合的是，这几家网店的注册地都在常州某机电城，且发货地显示为同一物流中心。根据线索，民警随即从这些网店购买了不同种类的“长城”润滑油进行检测鉴定，结果显示，这些网店销售的“长城”润滑油均为假冒注册商标的商品。随即，警方对该假润滑油的生产、仓储、运输等环节进行摸排，一个长期制售假冒品牌工业润滑油的犯罪团伙浮出水面。8月12日，警方将涉案人员及主要犯罪嫌疑人13人抓捕归案，捣毁制假润滑油窝点2个、捣毁制假油桶窝点1个、捣毁销售假润滑油窝点1个及售假网店13家，查获润滑油原料400余吨、假冒“长城”等知名品牌成品200余桶，空润滑油桶500余个、印刷设备119件、商标标识1.4万余张。

假冒的商标。检察院提供证物图片

犯罪嫌疑人周某，安徽人，2011年到常州后，投靠了做车用润滑油生意的姑父赵某某。经过几年的摸爬滚打，周某也成为润滑油这个行业的老手，手里逐渐有了一批固定的客源，接手了姑父转让的店铺后，周某打算“转型”。原本，姑父赵某某一直做的是品牌车用润滑油的生意，但从品牌商那拿代理权，压货多，经营指标也高，风险大，利润空间却小。但做散装工业白油却不一样，只要找到合适的散装工业油合作厂家，下游出订单后，周某将在市场上买的一些旧空油桶，直接拿到油厂灌装后发货，转个手的功夫，就把钱赚到了。这样的生意做了大半年，一次偶然的机会，周某通过姑父认识了“吴某”，吴某表示他们有渠道，可以提供各种品牌原包装的工业润滑油。就这样，周某又开始了与吴某的合作。

“做了没多久，我就被一个客户投诉是假货，要求赔偿。”周某说，从吴某的工厂进货时，他也因为超低的进价怀疑过真假，但并未去深究。而这次，客户则明确表示，通过拨打品牌客服查验防伪码，确定了购买的这批润滑油为假货。虽然这回赔了钱，但周某却对这门“生意”上了心。

假冒的合格证。检察院提供证物图片

很快，“机会”找上门了。一名专门售卖“品牌”机油桶的男子找上了周某，他声称，自己可以提供任何品牌的机油桶和防伪码，经散装工业油厂灌装后，散装工业润滑油便可变身为“品牌”润滑油发往市场。几次合作下来非常顺利，周某也再无顾忌，逐渐将生意从实体店扩大到网店，并招纳弟弟、弟媳、姑父、小舅子、小姨子等人共同参与、分工协作，一条制售假冒“长城”工业润滑油的家族式产业链就此产生。从2017年至案发，犯罪嫌疑人周某、周某乙组织犯罪嫌疑人张某某、曾某某、夏某等人，从犯罪嫌疑人刘某、帅某处购买假冒“长城”品牌空铁桶和防伪标识，从犯罪嫌疑人周某丙、朱某某经营的油品公司灌装散装工业润滑油，利用实体店和多家淘宝店对外销售假冒长城品牌工业润滑油，仅2019年至2020年一年，销售金额就高达1200余万元。

假冒商标。检察院提供证物图片

2021年1月18日，武进区人民检察院对周某、周某乙、刘某等人提起公诉。承办检察官表示，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，非法经营数额在五万元以上或违法所得数额在三万元以上，就已构成假冒注册商标罪。明知他人实施侵犯知识产权犯罪，而为其提供生产、制造侵权产品的主要原材料、半成品、辅助材料、包装材料、标签标识、生产技术等帮助，或提供互联网接入、网络存储空间、费用结算等服务的，以侵犯知识产权犯罪的共犯处理。该案中，犯罪嫌疑人周某、周某乙、刘某等人伙同他人生产、销售假冒注册商标的商品，金额巨大，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、二百一十三条，应当以假冒注册商标罪追究其刑事责任。(唐娟 夏丹 韩嵩)

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