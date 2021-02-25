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疫情之下 5G等成填补数字鸿沟关键技术

张佳欣
2021年02月25日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：疫情之下 5G等成填补数字鸿沟关键技术

　　2020年，世界以更快的速度迎来了数字化转型，重新塑造了技术在我们工作、学习和生活方式中的关键作用。

　　与此同时，新冠疫情大流行揭示了一个长期存在的问题：数十亿人仍然没享有上网这一普遍的权利。

　　戴尔技术全球首席技术官约翰·罗斯在世界经济论坛官网发文称，世界各地的许多农村和低收入社区，包括大城市地区的社区，缺乏可靠的、负担得起的互联网接入；随着更多依赖互联网连接的设备和系统出现，这些人将进一步失去享受技术带来的好处。而另一方面，由电信、云和IT行业共同建设的开放、现代的5G基础设施可以帮助缩小这一数字鸿沟。

　　疫情“封锁”使穷人进一步边缘化

　　根据美国联邦通信委员会的调查数据，97%的美国人在城市地区可以获得高速、稳定的连接服务。在农村地区，这一数字则下降到65%—60%。总体而言，近3000万美国人无法充分受益于数字时代。

　　全球前景则更加严峻。根据国际电信联盟的一份报告，在发达国家，互联网普及率为87%，但发展中国家只有47%，不发达国家只有19%。

　　大流行期间的远程学习远未普及，被定义为“贫穷”的中小学生（在美国的K-12义务教育体系下）正遭受数字鸿沟之苦。美国国家教育统计中心的一项研究表明，贫困学生不太可能拥有上网络学校所需的设备；7%的贫困八年级学生没有互联网接入，而非贫困学生的这一比例仅为1.6%。如果没有可靠的互联网，这些经济不平等将继续加剧。

　　去年5月，在新冠疫情全球蔓延的背景下，世界经济论坛官网发文称，随着全球范围内的“封锁”，没有互联网接入的穷人们正进一步被边缘化。

　　“全民互联网连接是公平社会的组成部分”

　　法国技术咨询公司凯捷称，从上学到寻找工作再到申请国家援助，疫情期间的封锁措施已将许多关键活动转移到了网上，同时也使低收入人群更加难以上网。

　　凯捷首席运营官艾曼·埃扎特说：“互联网已经成为一项基本需求。它不再是可有可无。”

　　去年7月，在第一份5G展望系列的报告中，世界经济论坛谈到了移动技术在疫情中发挥的作用：在医疗保健中，提高远程医疗急诊就诊次数490％；在社交活动中，在线游戏增长了75％；在零售方面，全球在线交易量增长了74％。4G和5G则是背后的技术支撑力量。

　　去年9月，欧盟委员会明确指出，无论是交通和能源、医疗保健和教育，还是制造业和农业，宽带和5G都为经济的绿色和数字化转型奠定了基础。

　　爱立信总裁兼首席执行官鲍里·埃克霍尔姆认为，疫情告诉我们，连通性已成为关键基础设施的更重要组成部分。展望未来，如果我们要从疫情大流行中脱身，并应对气候变化等更大的挑战，政府需要做更多的工作来利用5G的潜力。

　　没有强大互联网接入的人在学术和经济上都被甩在了后面。罗斯认为，我们在道义上有责任确保每个人都能成为第四次工业革命的一部分。通过早期投资和有针对性的部署，5G可以在当地和国家经济中创造价值，并为刺激经济作出贡献。此外，有了5G带来的创新，我们可以改变教育和医疗、就业和技能培训、公民参与公共服务等行业。

　　“对许多人来说，这场流行病重塑了我们的观点，即全民的互联网连接都是公平社会的关键组成部分。”罗斯说，“只有当我们不仅让5G成为传统电信的责任，而且让5G成为电信、云和IT行业的共同焦点时，这才是可能的。”

　　应充分发挥5G连接的潜力

　　无线技术不再只是对消费者和娱乐很重要；从智能家居系统到自动驾驶汽车，它正迅速成为我们如何连接数字世界中一切事物的关键。

　　本月18日，世界经济论坛官网发文再次强调了5G技术的重要性。文章称，数字化必须在经济的所有领域进行推广。在后疫情时代，应当将5G视为国民经济的关键基础设施，要创建5G及其将创建的数字生态系统，以刺激经济复苏。

　　建设5G基础设施是一项庞大的事业，需要大量额外的蜂窝塔和使用软件定义网络的新分布式架构。此外，目前大多数地区还没有5G部署，这种差距可能会加深数字鸿沟并限制创新，甚至限制医疗、教育和交通领域亟须的数字转型。罗斯称，为了解决细分问题，我们需要大幅扩大能够提供5G创新和成果的技术体系。

　　罗斯认为，首先，我们要重新思考如何建设5G系统，摆脱传统的电信架构，接受虚拟的、软件定义的、开放的和自动化的技术。其次，还要加强政企合作。政府必须找到通过分担风险和创造激励措施来吸引公司的方法，以降低部署的总体成本，防止供应商锁定，并允许过渡到下一代技术，如6G。

　　“我一直相信，技术有能力做很多好事，帮助人类繁荣昌盛，实现曾经看起来不可能实现的事情。技术应该是伟大的均衡器，而不是分裂的根源。要想缩小数字鸿沟，就要以现代和开放的方式让5G随时随地为每个人所用。”罗斯说，“让我们拥抱2021年造福全人类的革命性技术变革。至关重要的是，我们要抓住机遇，充分发挥5G连接的潜力，让所有人都享有互联网接入的权利。”

(责编：赵竹青、吕骞)

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