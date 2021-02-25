记者 姚 进

原标题：多地推进数字人民币试点 数字人民币发展空间在哪儿

梳理2021年各地政府工作报告发现，数字货币成为高频词。北京市提出，将加快金融科技与专业服务创新示范区建设，推进数字货币试点应用。广东、上海等地也提出，打造数字货币创新试验区，推进数字人民币试点。为何多地不约而同布局数字人民币试点应用？地方试点数字人民币有何优势和特点？

自深圳首次开展数字人民币红包测试后，春节期间，苏州、北京等城市先后也推出了抽签发放数字人民币红包的活动，我国数字人民币应用测试不断提速，数字人民币消费场景日益丰富。

数字人民币究竟是什么？下一步数字人民币发展空间在哪儿？对此，经济日报记者采访了业内专家与学者。

人民币的数字化

简单来说，数字人民币是法定货币的数字化形态，也就是我们手中人民币纸钞的数字化版本。

法定数字货币与比特币等数字代币相比，最关键的区别在于其有国家信用背书，币值稳定。我国数字人民币是由中国人民银行发行的，是数字形式的法定货币，具有价值特征和法偿性。数字人民币与纸钞、硬币等价，纸钞能买的东西，数字人民币都能买；纸钞能兑换的外币，数字人民币也能兑换。

不少人觉得，数字人民币和微信支付、支付宝都使用手机支付，功能相似，因此将形成竞争关系。对此，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春曾解释，微信支付、支付宝和数字人民币不在同一维度上，微信支付和支付宝是金融基础设施，是“钱包”；而数字人民币是支付工具，是“钱包”的内容。数字人民币发行后，消费者仍可用微信和支付宝支付，只不过“钱包”里装的内容增加了中国人民银行数字货币。

穆长春表示，随着移动支付日益普及，央行需要推动支付体系与时俱进，通过顶层设计推出数字形式的法定货币。数字人民币只是“人民币的数字化”，而不是寻求替代哪一类支付方式。

目前，数字人民币的应用场景从超市、加油站等线下场景扩展为“线下+线上”，使用方式从单一支付扩展到扫码支付、“碰一碰”等多种支付方式，甚至还可以在没有网络的条件下使用。此外，不论是线下还是线上使用数字人民币，中国人民银行不会向个人和运营机构收取任何交易手续费，在提高支付系统效率的同时，可以极大降低交易成本。

试点效果超预期

去年下半年以来，数字人民币面向公众试点测试的步伐逐渐加快。数字人民币先行在深圳、苏州、雄安、成都以及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试。自去年10月起，数字人民币已在深圳、苏州、北京等地开展多轮公测，后续试点城市存在继续扩容的可能。

“从试点情况看，数字人民币消费支付便捷、支付效率高、运行稳定，应用场景不断拓展，民众接受程度高，可以说数字人民币试点收到了预期效果。从货币发展演化规律看，数字货币具有低成本、高效率、丰富应用场景等特点，数字人民币有望成为人民币发展的趋势。另外，国内线上支付技术已较为成熟，推广数字人民币试点条件良好，这些都激发了各地试点数字人民币的热情。”光大银行金融市场部分析师周茂华说。

这些地方试点数字人民币有何优势和特点？中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，从基础设施条件来说，这几个地方的金融基础设施和其他所需要的硬件条件都比较符合，而且除了雄安以外，其他几个城市电子支付都比较发达，群众接受度和智能手机普及度也比较高。同时，这几个地区的金融活动和贸易活动也都比较发达，也更适合作为试点及时发现问题并进行修正。

“北京、上海、广东分别处于京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区3个经济发达区域，区位引领带动效应明显，是传统产业的发展‘高地’。近年来，京沪粤三地通过数字化转型，又催生了多种新业态、新模式、新场景应用，数字经济规模大、发展实力强，汇聚了大量的互联网企业，数字产业发展基础良好，进行数字人民币试点有优势。”商务部国际贸易经济合作研究院数据中心助理研究员宋思源说。

宋思源表示，比如，北京结合其金融科技等优势产业，开展数字人民币试点能够拓展特色金融科技应用场景，营造全面开放的数字金融发展生态，推动数字金融和实体经济深度融合；上海是全球重要的金融中心和国际化大都市，拥有一批功能性、总部型机构，还是重要的国际消费中心城市，社会消费品零售总额居全国首位，城市营商环境优越，推进数字人民币试点能够提供丰富的数字人民币场景应用；广东一直以来作为创新发展前沿阵地，其高度发达的商业、对外贸易产业，为开展数字人民币试点提供了良好条件。此外，依托香港国际金融中心和重要人民币离岸中心地位，数字人民币在广东开展试点，有助于推动人民币国际化进程。

发展空间待拓宽

对于未来数字人民币的发展空间，盘和林认为，首先，在普通民众的日常消费场景中，数字人民币扮演的角色将会更加重要，人们对于纸币和互联网支付的依赖度也会降低。其次，数字人民币既要“发得了”也要“用得了”，数字人民币如何更加安全地正式发行，发行结构的稳定性和效率也有待进一步验证。最后，数字人民币的相关硬件软件设施也需要进一步普及，尤其是商户，这也是提升数字人民币使用积极性以及使用频率的关键。

“要更好推动数字人民币试点应用，一是应继续扩大城市试点，普及相关概念，培养居民对法定数字货币的信任感。二是推进与C端(消费者市场)的结合，比如去年数字人民币就曾联合美团、滴滴等进行试用，让数字人民币不单是纸币的补充，使其更有作为。三是加速封闭化测试，最终的应用之前封闭化测试是非常必要的，有利于及时发现问题、解决问题。同时，也需要加快相关数字技术如区块链、大数据等研究，对数字人民币的应用做好技术支撑。”盘和林说。

周茂华表示，未来随着数字人民币逐步铺开，技术不断成熟，应用场景将从消费领域向金融投资领域拓展。伴随着跨境电子商务发展，我国将逐步与海外经济体合作，建立相关法律制度安排和协调机制，完善相关金融基础设施、法律等，推动数字人民币在跨境支付结算、投融资等方面的广泛应用和流通，并形成数字人民币回流机制，这也有助于加快人民币国际化进程。

(责编：赵竹青、吕骞)