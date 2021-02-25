记者 袁勇 朱琳

原标题：电气化、数字化 跨国公司争相布局中国能源市场

鉴于中国已明确提出碳达峰、碳中和目标，许多跨国公司意识到，中国能源结构低碳化发展趋势不可逆转，企业要在中国市场站稳脚跟，必须加快调整业务布局。在供给侧，不少跨国能源企业选择大力发展低碳能源，加快替代传统化石能源，在力保能源供应的同时减少排放；在需求侧，能效管理市场迎来巨大发展机遇，电气化与数字化作为公认的能效管理主流方向成为相关行业企业的必争之地。

2020年9月，中国提出二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的目标。对于包括在华外企在内的众多市场主体来说，其中释放的信号十分清晰：中国能源结构低碳化发展趋势不可逆转，企业要在中国市场上站稳脚跟，必须调整业务布局以适应这一变化。

“过去，人们都认为可持续发展只会带来社会效益，企业很难收获经济效益，但现在我们已经有能力把二者结合起来了。”施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正的这个观点，代表了不少跨国公司高管的看法。随着中国加快推动碳中和的步伐，许多跨国公司开始探寻其中的商机，积极开展业务布局。

调整业务布局应对能源变局

碳中和目标对传统能源企业的影响最为直接。从全球能源发展趋势来看，各国均面临着需要更多能源、继续减少排放的双重挑战。反映在能源企业业务转型上，就是企业要大力发展低碳能源，以期替代传统化石能源。

比如，bp（英国石油公司）在考虑未来10年企业战略转型路径和目标时就明确提出，在低碳能源领域的年投资额将增至每年50亿美元，氢能市场份额要增至10%。

在中国，能源企业的业务转型需求更为强烈。一方面，中国经济持续稳健增长必将带来更多能源需求；另一方面，中国加速推进碳达峰、碳中和，对减排的要求越来越高。同时，中国经济对全球的影响力日益提升，使得任何能源企业都无法忽视中国政策方向带来的影响。

力拓集团战略与发展执行总裁陶斯说：“中国是力拓最大、最重要的市场。中国在碳排放方面的政策方向，对我们公司本身及客户的业务都将产生重要影响。中国的碳中和进程是实现全球碳排放目标的重要推动力，将使大宗商品需求发生变化，推动新技术的开发和应用，创造更多合作机遇。”

道达尔集团中国区主席赵伟良表示，中国是全球最大的能源消费国和全球增长最快的经济体之一。道达尔将以中国推动能源结构转型为契机，加快中国市场开拓力度，并携手中国伙伴共同深耕国际市场。

“可以预见的是，中国将逐步摆脱对煤炭的依赖，提高天然气和可再生能源在能源结构中的比例。道达尔是全球第二大天然气运营商，每年向中国市场提供超过400万吨液化天然气。中国对可再生能源的投资正在不断增长，在风能和太阳能光伏新增发电量方面处于全球领先地位。同时，低碳电力也是道达尔的重点发展领域。”赵伟良说。

为更好推动在中国市场的业务转型，众多能源跨国公司纷纷加强与中国本土企业的合作。

比如，道达尔不仅就太阳能产业与中国企业成立了合资公司，还与远景集团合作，进军中国分布式光伏市场。在储能方面，道达尔子公司帅福得在珠海开设了新的储能解决方案制造中心。

bp也在多个行业领域与中国企业开拓合作关系。例如，在移动出行领域，bp就与滴滴出行成立了合资公司，在全国范围内建设新能源车充电站网络。

力拓则与中国宝武及清华大学达成合作，通过研发和试验新工艺，减少钢铁产业链的碳排放。“我们相信，应对气候挑战的最佳解决方案来自全球合作。在接下来的两年时间里，力拓将出资1000万美元，与中国宝武在低碳炼铁项目和研究方面开展合作。”陶斯说。

能效管理市场迎来巨大机遇

能源市场的变化不仅发生在供给侧。在需求侧，不少跨国公司也嗅到了碳中和给能效管理市场带来的巨大机遇。

从技术方向来看，电气化和数字化融合应用是公认的能效管理主流方向。

目前，在中国能源市场上，电能占终端消费的比重约为25%。市场普遍认为，随着中国碳中和进程的推进，电力在能源系统中的支柱作用将越来越明显。

日立ABB电网有限公司大中华区总裁张金泉表示，随着大规模可再生能源并入电网，许多领域的电气化发展将提速，由此带来的电力需求也将大幅提升。着眼于这一判断，日立ABB电网在中国不断推进业务布局。近期，该公司首次将欧洲的虚拟电厂技术引入中国，助力打造安全、可靠、绿色、高效的智能电网。

尹正也持类似观点。他认为，提升电气化水平是能源脱碳的重要途径，数字化技术则是支撑能源电力转型的有效手段。仅就现阶段来看，数字化仍是实现碳中和的最佳手段，电气化与数字化的融合将最终推动重点产业朝着更加安全高效、智慧友好、绿色低碳与可持续方向发展。

尹正认为，数字化能大幅度提升能源效率和生产效率，从而助企业实现减碳。例如，施耐德电气为广州侨鑫国际金融中心提供了强弱电一体化数字化解决方案，与传统建筑相比，该方案降低了25%的能效成本。

从应用领域来看，楼宇、数据中心、基础设施、工业生产等场景是众多跨国能源管理巨头业务布局的重点。这与中国经济的结构特征和发展趋势密切相关。

以数据中心为例。近年来，中国数字经济的蓬勃发展推动数据中心加快建设、扩容，也让数据中心成为“耗能大户”。相关数据显示，全国数据中心的耗电量已连续8年以超过12%的速度增长。如此大的能效管理市场需求，自然会引来众多企业争相布局。目前，西门子、施耐德电气等跨国公司均在这一领域加大了投入力度。

同时，中国城镇化进程与基础设施建设的稳步推进，让楼宇和基础设施成为众多能源管理企业的重要业务领域。许多在这些领域早有布局的企业对中国提出碳达峰、碳中和的目标极为感兴趣。

“中国刚刚宣布碳中和目标时，我就和团队同事们说，我们的机会来了。”西门子（中国）有限公司执行副总裁、西门子大中华区智能基础设施集团总经理贝拓明说，“西门子智能基础设施集团的业务与中国的可持续发展需求非常契合。对我们来说，中低压配电、楼宇系统等市场领域都存在巨大的市场潜力和发展机遇。”

(责编：赵竹青、吕骞)