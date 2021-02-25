记者 孙杰

原标题：一天5家拟上市企业主动撤单 IPO急踩刹车为哪般？

市场掀起IPO撤单潮，企业名单还在扩容。昨天，上交所、深交所官网披露，又有5家企业终止IPO。近期以来，包括云知声、柔宇科技等一批明星企业在内，已有多达50家拟冲刺科创板、创业板的企业打起退堂鼓。业内认为，今年证监会推出首发企业现场检查新规，从源头上把好上市入口关，监管升级让一些“不自信”的企业放慢IPO步伐。

一天5家拟上市企业主动撤单

昨天，深交所官网显示，浙江德宝通讯科技股份有限公司(简称“德宝股份”)申请撤回发行上市申请文件。去年7月31日，深交所受理德宝股份首次公开发行股票并在创业板上市的申请，而2月23日，这家企业向深交所提交撤回IPO申请，被依法终止审核。西安鹰之航航空科技股份有限公司(简称“鹰之航”)情况类似，也因前一日向深交所提交撤回创业板IPO申请而被终止审核。

科创板同样如此。上交所官网昨天披露信息显示，上海蓝科石化环保科技股份有限公司(简称“蓝科环保”)终止IPO审核，原因是2月18日公司撤回发行上市申请。同一天，德威华泰科技股份有限公司(简称“德威华泰”)、江苏国光信息产业股份有限公司(简称“国光信息”)也因相似的理由被上交所终止审核。

注册制下企业上市如潮，而如今市场掀起一波撤单浪潮，科创板、创业板也成为终止IPO的“重灾区”。截至昨天发稿，根据沪深交易所官网披露的审核动态，今年以来，科创板已终止19家企业IPO审核，创业板主动撤单的企业更是达到31家，两者合计已达50家。

7成多“中签”企业已选择离场

对于撤单潮的出现，市场普遍认为还有一个非常明显的背景原因。今年1月29日，证监会发布首发企业现场检查新规，明确首发企业现场检查的基本要求、标准、流程以及后续处理工作。IPO现场检查如今开始变得有规可依。

在试点注册制的背景下，开展首发企业现场检查是否还有必要？证监会解释，现场检查是为进一步加强首发企业信息披露监管，严把IPO入口关，督促中介机构尽职，从源头上提升上市公司质量。证监会还明确，交易所各板块的首发企业均予以适用。

1月31日，中国证券业协会官网发布最新一期首发企业信息披露质量抽查抽签情况，共有20家企业被抽中，由证监会对其信披质量及中介机构执业情况进行检查。这20家拟IPO企业正是现场检查新规落地后，首批被抽中的样本。根据记者统计，截至昨天这20家“中签”的拟上市企业中，已有15家打了退堂鼓，选择撤回IPO申请，占比高达75%。

这些撤单企业中包括明星企业柔宇科技，这距其IPO申请获受理还不到两个月时间。对撤销申请的原因，柔宇科技称，基于公司股东结构存在直接层面的“三类股东”等适格性的情况尚待进一步论证，考虑到公司发展战略，经研究后决定，暂缓本次科创板上市申请。而另一家从创业板主动撤单的木瓜移动，更是因为5年来4次更换上市路径，把新三板、美股、科创板、创业板跑个遍而被市场热议。

现场检查发威净化IPO源头

对近期上演的IPO撤单风潮，业内人士认为，这正是IPO现场检查发威的体现。

一部分业内人士分析认为，注册制试点后IPO审核从证监会放权到交易所，大幅提升了市场的包容性，门槛似乎也有所降低。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，正是由于科创板、创业板的板块属性没有量化标准，加上IPO申报材料的真实性、充分性也无法量化，这种模糊可能导致一些企业存在侥幸心理。

企业IPO申请受理后，交易所只能从一般流程进行审核，而对IPO企业信披质量的抽查，则是对少数样本采取有针对性的、详细的检查，“相当于是在交易所审核流程之外，多一道附加把关环节，被抽中的企业自然就会有更多的压力。”董登新表示，对首发企业实施现场检查，可通过查阅调取相关基础材料，深入企业现场开展穿透式重点检查，是对书面审核工作的必要补充。

业内人士介绍，主动撤回和被动撤回是不一样的，如果是审核不通过再撤回，其中暴露出的问题可能会被视作IPO违规，会被纳入诚信清单，而主动撤回则不会留下案底。因此权衡利弊得失，企业主动撤回也可以说是一种更明智的选择。

“这也足以证明现场检查是有效的。”董登新认为，信披质量抽查对交易所审核有非常重要的补充和完善作用，对企业则具有很强的威慑效果，从源头上净化IPO市场环境，把好资本市场入口关。

(责编：赵竹青、吕骞)