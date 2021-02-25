2月24日，科大讯飞智能办公本新品发布会在合肥举行，全新一代讯飞智能办公本X2发布。科大讯飞联合创始人、高级副总裁胡国平表示，科大讯飞在“让机器能听会说、能理解会思考”这条技术道路上坚持21年，在语音识别、语音合成、语音交互、认知智能等多个技术领域始终坚持自主创新。

科大讯飞消费者事业群副总裁钟锟分别从外观设计、效率提升、加密安全等方面介绍了讯飞智能办公本X2的全面升级。

在外观方面，讯飞智能办公本X2拥有更纤薄的5.8毫米机身、更大的屏占比，以及更加坚固耐磨的镁合金边框及雾面炫光背壳，X2的皮革封面也采用了可拆卸的专利设计。X2最大的亮点之一是它首次搭载了臻享4+1声麦系统，它被设计在了X2的顶部，能够更靠近会议场景下说话人的方向，书写的时候也避免了对麦克风的遮挡，收音因而会更加精准。

在书写方面，X2保留了X1广受好评的柔性墨水屏及0.1毫米悬空专利技术，同时采用了T1000显示芯片，让书写延迟近乎人眼无感，完全可以媲美真实的纸笔书写体验。另外，X2还特别与Wacom原厂合作，定制了握感更佳、书写更流畅的电磁笔，与柔性墨水屏形成完美融合。X2还采用了极简的按键设计，机身唯一按键，不仅是开关机、唤醒/锁屏键，更是指纹解锁键，不仅设计极简，而且用户的隐私安全也得到了更好的保障。

讯飞智能办公本X2在语音转文字功能上，开创性的支持了多人模式，能够智能区分说话人，并可实时编辑人名，实现了分角色转写，从而让记录结果呈现的更加清晰。除了X2自身支持的12种方言识别外，X2也支持了强大的讯飞输入法，在使用输入法进行记录的时候能够支持多达23种方言。除了语音识别能力，X2的手写识别能力也得到了加强，识别准确率已经达到了95%，而且可以一键导出为Word或PDF格式，从手写笔记到可编辑文档变得更加快速便捷。此外，X2的笔记回听回看、即点即读，以及智能语音检索笔记两大功能也得到了优化，能够实现更加智能的笔记查看及管理。X2还增加了4G模块，能够实现时刻有网，提升了差旅途中的移动办公效率。

据介绍，讯飞智能办公本X2从用户角度出发，提升更大的一个方面就是它的安全属性。X2不仅增加了指纹解锁，而且也首次采用了本地引擎，实现了无需网络的离线转写，非常适合一些会涉及机密信息、安全保密要求更高的会议及对话，转写不再依赖云端算力支持，本地转写、本地保存，而且转写准确率也并未因此而受到影响。X2还内置了国密二级认证加密芯片，让办公本的数据安全得到了更进一步的保障。

在办公功能上，X2深度适配了WPS，实现了办公本上的文档编辑、手写批注，同时支持多邮箱管理，非常方便工作中常见的邮件、文档操作。办公本专属App读写客在X2上也得到了全新升级，可以实现全终端的数据同步，而且还支持办公本、手机、电脑之间的文件互传。X2还支持了华为分享，可以快速进行文件传输。此外，X2还支持无线投屏、无线打印，帮助实现更加轻松便捷的办公体验。

(责编：王紫、吕骞)