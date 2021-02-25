孙山

原标题：年货运输代替人员流动 今年春节快递服务你满意吗？

94.5%就地过年受访者满意今年春节快递服务

年货运输代替人员流动 87.8%就地过年受访者依然能感受到年味儿

今年春节，不少人选择就地过年，物品运输代替人员流动成为春节的新现象。国家邮政局快递大数据平台监测显示，春节期间(2月11日至17日)，全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件，同比增长260%。

春节假期刚刚结束，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2016名受访者进行的一项调查显示，94.5%的就地过年受访者对今年春节期间的快递运输服务满意，87.8%的就地过年受访者表示，年货运输代替人员流动依然能让自己感受到年味儿。

受访者中，一线城市的占29.4%，二线城市的占40.4%，三四线城市的占18.8%，城镇或县城的占8.0%，农村的占3.4%。就地过年的受访者占84.8%。

96.6%就地过年受访者春节期间收发了快递

家住北京市朝阳区的赵萌(化名)，春节期间采购了不少物品，“年前想着换个新的电视屏，春节在家也能更好地观影、享受生活，年三十中午就收到货了。还网购了一口电饭锅，也是春节期间送到的”。

调查中，95.4%的受访者今年春节期间收发了快递，就地过年的受访者这一比例更高(96.6%)。

在北京工作的刘乐老家在山东，这个春节他没有回家过年，但通过快递他为家人送去了节日祝福。“我给父母买了一台足浴机，还给女友买了礼物”。

数据显示，生活用品(58.6%)和节日礼物(57.9%)是受访者春节期间网购的主要物品，其他还有：时令果蔬(41.1%)、特产(38.9%)、电子设备(25.6%)和防疫物资(21.2%)等。

在广州就地过年的汪妮(化名)老家在福建，父母在得知她不能回家过年后，就给她寄送了很多年货，“年前就陆续收到了爸妈寄来的猪肉、鸡肉，还有自家种的菜，春节期间还收到爸妈给的礼物，冰箱、柜子都塞满了”。

汪妮感觉虽然没有回家过年，但每次拆开来自家乡的快递，都会唤起对家人的思念，“鼓鼓的快递包裹，装的都是父母浓浓的爱意”。

调查中，82.1%的受访者表示，年货运输代替人员流动，依然让自己感受到了年味儿。在就地过年的受访者中，这一比例高达87.8%。

94.5%就地过年受访者对今年春节快递运输服务满意

家住河北唐山的刘丽(化名)春节前给儿子买了玩具，“原本没想着春节能送到，但是年三十当天快递就派送到家了，孩子拆快递时非常高兴，春节期间快递不打烊，非常方便”。

调查中，49.9%的受访者表示今年春节期间，快递比往年便利很多，43.8%的受访者觉得和以往差不多，6.4%的受访者觉得更加不方便。

家住贵州某县城的卢鸣(化名)发现，今年很多快递都提出了春节不打烊，仓库和物流运输速度也跟平时差不多，但在配送点上，一些快递的服务却没有跟上，没有及时配送，“可能是春节期间人手少，但我觉得既然打出了不打烊的招牌，那么各个环节都应该跟上”。

调查中，93.3%的受访者对今年春节期间的快递运输服务满意，其中31.8%的受访者非常满意。交互分析发现，一线城市和二线城市受访者的满意度更高，分别为94.4%和94.6%，然后是三四线城市(92.9%)，城镇县城和农村地区的受访者满意度相对较低，分别为86.4%和85.5%。

家住广东惠州的何光(化名)说，以往每到年前，快递都会陆续发布停运的消息，自己也不会在节日期间购物，但今年看到很多商家和快递公司都推出了过节不打烊的服务，感觉非常方便，就在网上买了很多日用品。“商家都是照常发货的，我购买的东西通过好几家不同的快递公司运送，大部分都跟平时运送速度差不多”。

卢鸣觉得，今年春节许多人都就地过年，快递行业也相应地推出了不打烊的服务，但需要把物流运输的各个环节都配合好，“尤其是一些县城，更好地保障快递的正常运送还是很重要的”。

对于节日期间快递服务，60.7%的受访者希望运输和派送环节有效对接，提升速度，57.8%的受访者期待解决好“最后一公里”服务，47.6%的受访者建议增加智能投递运输系统，46.5%的受访者希望做好快递售后及客服服务，27.5%的受访者希望保障快递员工权益。

中青报·中青网记者 孙山

(责编：王震、吕骞)