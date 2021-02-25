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聚焦小镇青年群体：关注“消费力” 更要提振“精神力”

王斯敏 张胜
2021年02月25日09:03 | 来源：光明日报
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原标题：聚焦小镇青年群体：关注“消费力” 更要提振“精神力”

【记者观察】

小镇青年群体进入研究者视野，与其消费能力有直接关系——近年来，由于人数众多、消费力惊人，特别是对电影票房贡献率走高，小镇青年受到关注，并被冠以“最具影响力的消费群体”之名。这一“出场”方式，直接影响了当前各界对小镇青年的研究重点。使用词频统计法对2016年以来中国知网小镇青年相关研究高频词进行梳理，热度最高的为“电影、消费、娱乐、土味”等关键词。

今天，网络成为小镇青年的重要活动场景。《2017小镇青年泛娱乐白皮书》显示，网络影视和网络阅读在小镇青年的泛娱乐渗透率中超八成；小镇青年对网络游戏和网络影视的投入时间最多，日均时长分别为1.5-2小时、1—1.5小时。

《2018中国小镇青年发展现状白皮书》显示：当前国内消费升级、消费重心下沉，“得小镇青年者得天下”已成企业共识。《小镇青年自画像调查报告》显示，超70%小镇青年有“月光族”现象或倾向，30%左右小镇青年入不敷出，20%以上小镇青年贷款消费。《下沉式增长——你不懂的小镇青年》研判小镇青年消费方式，为不同品类在下沉市场的增长给出策略。《互联网理财与消费升级研究报告》首次勾勒出小镇青年的理财状况：过去，他们更倾向于购买货币基金和指数型基金，如今，叠加购买主动型基金的小镇青年在总人群中占比增长30.7%，高于城市青年22.23%的增长率。

对小镇青年从消费角度进行研究，无疑具有积极意义，或可找到扩大国内消费、拉动经济增长的新动力、新途径。而不可忽视的是，必须推动小镇青年消费理念趋于科学化，在规范的市场环境中引导其合理释放消费潜能。

除了“消费主体”，必须看到，小镇青年更是承载了中国乡村振兴、高质量发展、社会进步巨大希望的发展主体。在我国新型城镇化和乡村振兴战略实施背景下，小镇青年的精神世界、发展诉求同样需要被尊重；他们的人生观、价值观、职业观，他们的自我认同、生活方式、成长困境等，应当成为研究者们关注的重点。

在社会剧烈转型的今天，有学者将小镇青年划分为一直生活在家乡的“原住小镇青年”，有过大城市工作经历的“回流小镇青年”，流动于城市村镇间的“游侠小镇青年”。这些青年对自身认识不同，面临的发展机遇、人生困惑等也不相同。如何通过建设性研究呈现小镇青年真正面貌，帮助其克服在城市化进程面前的陌生感、疏离感、畏惧感，增强小镇青年的精神力、成长力、创造力，理应成为当前研究的重中之重。

有学者指出，新一代小镇青年正形成更理性、更成熟的人生选择，具有更强的独立意识和开拓精神，注重精神世界的成长与富足。为了这幅充满希望的图景，期待包括学界在内的社会各界携手助力，帮助小镇青年成就梦想，找到属于自己的海阔天空。

(本报记者 王斯敏 张胜)

(责编：王震、吕骞)

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