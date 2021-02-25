蔺丽爽

原标题：与火车硬座票价相当 节后多条热门航线机票价格“跳水”

本报讯(记者 蔺丽爽)牛年春节过后，机票价格依然保持低位。2至3月份，一些热门航线的机票1折起，部分国内热门航线机票跌成“白菜价”，价格与火车硬座票价格相当。

北京青年报记者搜索发现，未来30天，从北京出发前往国内多个热门城市的机票仅为1折起的“白菜价”。其中，北京到杭州经济舱机票1.2折277元，北京到三亚的经济舱机票1.4折400元，北京到广州经济舱机票1.3折298元。

例如3月15日，北京到杭州的火车票Z281硬座票价为192元，硬卧票价为328元；高铁G39的二等座票价为599.5元；当日最便宜的飞机票仅为277元，相当于是高铁票价一半。

但是在疫情防控的大背景下，核酸检测仍然是进出各地的标配。打开机票购买软件，搜索目的地后便会弹出“出行提醒”，多地明确要求国内低风险地区人员进返须持前7日核酸检测阴性证明。北京等地还要求国内低风险地区人员抵京后实行14天健康监测，满7天、满14天各开展一次核酸检测。

北青报记者了解到，2至3月原本是民航传统出行淡季，北京进出港机票价格低位运行，坐飞机甚至比坐高铁还便宜。随着天气转暖，出门踏青的游客逐渐增加，预计到清明假期时，机票价格会小幅度提升。

根据飞友科技发布的数据，CAPSE发布的《2021年春节后旅客出行意愿分析》，超半数春节未返乡旅客节后有返乡计划，预计清明和五一假期将再次迎来返乡小高峰。

据携程旅行APP显示，3月份，北京到昆明的机票还保持在360元的低位，临近清明节的3月底4月初已上涨到750元，涨了一倍还多，而五一小长假前也上涨到700元。不少人表示，趁着票价没有大幅上调，要抓紧囤票了。

(责编：王震、吕骞)