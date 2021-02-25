人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

与火车硬座票价相当 节后多条热门航线机票价格“跳水”

蔺丽爽
2021年02月25日09:07 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：与火车硬座票价相当 节后多条热门航线机票价格“跳水”

本报讯(记者 蔺丽爽)牛年春节过后，机票价格依然保持低位。2至3月份，一些热门航线的机票1折起，部分国内热门航线机票跌成“白菜价”，价格与火车硬座票价格相当。

北京青年报记者搜索发现，未来30天，从北京出发前往国内多个热门城市的机票仅为1折起的“白菜价”。其中，北京到杭州经济舱机票1.2折277元，北京到三亚的经济舱机票1.4折400元，北京到广州经济舱机票1.3折298元。

例如3月15日，北京到杭州的火车票Z281硬座票价为192元，硬卧票价为328元；高铁G39的二等座票价为599.5元；当日最便宜的飞机票仅为277元，相当于是高铁票价一半。

但是在疫情防控的大背景下，核酸检测仍然是进出各地的标配。打开机票购买软件，搜索目的地后便会弹出“出行提醒”，多地明确要求国内低风险地区人员进返须持前7日核酸检测阴性证明。北京等地还要求国内低风险地区人员抵京后实行14天健康监测，满7天、满14天各开展一次核酸检测。

北青报记者了解到，2至3月原本是民航传统出行淡季，北京进出港机票价格低位运行，坐飞机甚至比坐高铁还便宜。随着天气转暖，出门踏青的游客逐渐增加，预计到清明假期时，机票价格会小幅度提升。

根据飞友科技发布的数据，CAPSE发布的《2021年春节后旅客出行意愿分析》，超半数春节未返乡旅客节后有返乡计划，预计清明和五一假期将再次迎来返乡小高峰。

据携程旅行APP显示，3月份，北京到昆明的机票还保持在360元的低位，临近清明节的3月底4月初已上涨到750元，涨了一倍还多，而五一小长假前也上涨到700元。不少人表示，趁着票价没有大幅上调，要抓紧囤票了。

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：2020年中国商务发展回稳向好、好于预期
　　商务部部长王文涛。徐想 摄 人民网北京2月24日电 （赵竹青）2月24日，国务院新闻办公室就加快商务高质量发展、服务构建新发展格局有关情况举行发布会。…
中央一号文件给农民送上“大礼包” “三农”工作迎来新发展
　　2021年2月17日，广西北海市合浦县廉州镇大江村的农民在地里播种花生（人民图片 供图） 人民网北京2月24日电 （记者李栋）近日，中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，对新发展阶段优先发展农业农村、全面推进乡村振兴作出总体部署，为当前和今后一个时期做好“三农”工作指明了方向。 “学政策，跟着政策走，是俺们这些年劳动致富最大的感受。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部