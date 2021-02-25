吴少龙

原标题：深交所基础设施公募REITs 相关技术系统正式上线启用

为平稳推进基础设施公募REITs试点工作，保障审核、网下发售等业务有序运行，深交所基础设施公募REITs技术系统正式上线，审核业务系统、信息公开网站和网下发售系统将自3月1日起启用。这标志着深交所基础设施公募REITs试点在技术层面的准备工作已顺利完成，将为国内首批基础设施公募REITs产品平稳发行上市提供有力技术保障。

在中国证监会统一指导下，深交所自基础设施公募REITs试点通知发布以来，积极筹划、精心准备，全方位稳步推进相关技术系统开发工作。一是搭建审核系统，实现全流程透明化。上线公募REITs审核业务专区，同步启用公募REITs信息平台，依托技术优势实现审核流程化、电子化，确保审核工作严格规范、业务信息公开透明。二是搭建网下发售系统，实现高效发行。借鉴创业板注册制改革股票发行承销业务经验，根据基础设施公募REITs网下询价及发售特点，建立REITs专属网下发行电子平台，为网下询价与定价、投资者认购等业务的高效开展保驾护航。三是搭建配套功能模块，实现全生命周期管理。在业务专区配套基础设施公募REITs代码申请、发行、上市、存续期信息披露等模块，为基础设施公募REITs存续期平稳运行提供可靠技术保障。

深交所相关负责人表示，深交所将全力做好项目的审核、发售、上市、监管等工作，加强监管的全面性、一致性、科学性和有效性，努力做到“开明、透明、廉明、严明”，全面提升试点工作各环节服务质效，确保基础设施公募REITs试点工作开好头、稳起步。（吴少龙）

(责编：罗知之、吕骞)