丁可

原标题：国寿遭员工举报上热搜 相关方火速回应

昨日，“员工实名举报中国人寿大量造假”话题冲上微博热搜，将寿险老大推到了舆论的风口浪尖。截至昨日下午17:30，该话题已有5亿多阅读量和3.1万条讨论。

此事缘起中国人寿黑龙江黑河市嫩江支公司员工张某某实名举报所在公司造假。张某某称，已在公司工作16年，举报该支公司总经理孙某某为了完成保费任务，套取公司奖金、绩效以及达成自己的职务晋升，有多项违规行为。

昨日晚间，中国人寿向证券时报记者回应称，公司已成立专门调查组赶赴当地开展全面调查。

举报三大违规行为

中国人寿黑龙江省黑河市嫩江支公司员工张某某的举报材料称，所在公司存在三方面违规行为：

一是中国人寿嫩江支公司总经理孙某某将几款长期理财保险产品“包装”成1年定期储蓄产品，骗客户购买并承诺给客户高额利息，然后让客户第二年统一退保。

二是公司从系统中调取客户身份证等个人信息及复印件，伪造客户签字，单位证明为其办理假入司，给营销员做经济担保等等，还私开客户银行账户用于交易保单佣金和公司奖金。

三是孙某某每月都伪造客户签字参加公司的客养旅游、产品宣传以及各种宴请等活动，套取客养费、宣传费冒领客户礼品。还编造各种支出科目伪造假凭证套钱。

张某某称，2019年她已向监管部门实名举报孙某某造假贪污问题，两次举报都转由当地监管部门负责调查处理。

记者从黑龙江银保监局官网查询到，2019年5月和2019年12月，中国人寿嫩江支公司以及相关负责人孙某某分别受到处罚，被罚原因都为虚列费用。其中，公司被罚2次、各被罚10万元；孙某某被罚2次、均被处以2次警告并被罚1万元。

各相关方均有回应

对于举报一事，相关方也陆续有了回应。昨日晚间，中国人寿回应称，公司高度重视此事，已成立专门调查组赶赴当地开展全面调查。

上述举报信中涉及的其他相关人方面，据中新经纬消息，被举报的孙某某已经从中国人寿嫩江支公司离职。孙某某称，张某某在网络平台所说关于他本人的问题不存在，“她说我造假、做假保费、贪污套取资金并且占为己有均不属实，她还说我窃取客户资料、虚假增员和身价千万都不存在。”孙某某表示，之前和张某某曾因工作问题存在矛盾，张所说的经营上不妥当的问题当地银保监局也有相关处理。“现在她的行为侵犯了我个人权益，我准备起诉她。”

另据界面新闻报道，黑龙江银保监局相关工作人员2月24日下午回应称，目前该局正在研究此事，相关问题有专人在负责，“对于具体处置问题，我们肯定会有后续措施。”

尽管上述中国人寿的举报话题一度上了热搜第一位，但股价并未受太大影响。2月24日，中国人寿A股走势与市场整体一致，开盘后一度上涨超过2%，此后震荡走低，收盘跌2.18%，在五大保险股中跌幅第二。

不过，有分析人士表示，建议对保险类的强周期股票落袋，“造假消息”出来后，猜测有关监管部门会做出相应动作，股价也会有所波动。

(责编：罗知之、吕骞)