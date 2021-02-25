孙韶华

原标题：纳税服务再出硬招 税总发布100条 便民利民惠民举措

2月24日，国家税务总局举行新闻发布会，启动2021年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”。记者获悉，2021年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”有针对性地推出10大类30项100条具体措施，充分回应纳税人缴费人关切。

其中，从推行税务部门柔性执法落脚，推出“首违不罚”、推进柔性执法、加强维护权益3项6条措施。税务总局总审计师饶立新在发布会上介绍，税务总局已经研究确定在全国税务系统进一步推广“首违不罚”制度，拟于3月底前发布包括税务登记、资料报送、纳税申报、发票开具等在内的第一批全国统一的“首违不罚”涉税事项清单，纳税人首次发生清单中所列事项且情节轻微，并在税务机关发现前主动改正或者在税务机关责令限期改正的期限内改正的，可以依法不予行政处罚。

业内指出，“首违不罚”清单制度是持续优化税务执法方式的重要举措。推行全国统一的“首违不罚”清单制度，有利于规范税务行政执法行为，提高执法行为的公平性、公正度，增进征纳双方的相互理解和支持，彰显税务机关惩教结合、包容审慎的现代柔性监管理念，有效降低了遵从成本，促进了税收遵从。

值得关注的是，税务总局政策法规司司长王世宇介绍，在今年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”中，税务部门将推出系列具体措施以推动减税降费优惠政策落实直达快享。具体而言，一是优化减税降费工作机制。继续抓实抓细延续实施和新出台的税费优惠政策落实，持续优化推动政策红利直达市场主体的机制和做法，有针对性地解决影响政策落实的薄弱环节和堵点难点。

二是增强税费政策宣传实效性。实行重大税费优惠政策“一政一讲、一措一谈”，增强税费政策和征管制度解读的及时性和针对性，特别是对于新出台的重大税费优惠政策，创新运用税务大讲堂等形式，用生动鲜活的案例把政策讲清楚、把流程说明白，通俗易懂、深入浅出讲透政策措施的重点难点，确保纳税人缴费人懂政策、会操作。

三是提升优惠政策享受精准度。建立税费优惠政策标签体系，依托云平台大数据，主动甄别符合享受优惠政策条件的纳税人缴费人，在全国范围内推广税费优惠政策措施精准直达。目前税务部门已在北京、广西、重庆、大连等地进行试点，下一步，将总结试点经验、扩大试点范围。

此外，100项举措中，还包括从纳税人缴费人最关心最需要的地方发起，推出问民意、快响应、优评价3项9条措施。如设立税费服务产品发布纳税人体验师机制等。

从满足纳税人缴费人“个性化”需求发力，推出帮助特殊人群、优化个税汇算、支持小微企业发展、服务大型企业、促进区域协调发展5项25条措施。如开展小微企业“春雨润苗”专项行动等。

从执法备案信息同步共享、扩大免填数据范围方面统筹，推出信息共享1项4条措施。如推动汇总纳税企业企业所得税涉税信息跨省共享等。

从诚信激励、失信惩戒促进税收遵从着眼，推出优化机制、深化应用2项4条措施。如深化落实纳税信用修复机制等。

(责编：王震、吕骞)