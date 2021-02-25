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从增值税发票数据透视脱贫攻坚成就

“十三五”时期我国产业扶贫、消费扶贫成果丰硕

记者车柯蒙
2021年02月25日09:38 | 来源：人民网
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记者从国家税务总局了解到，增值税发票数据显示，“十三五”时期，832个已摘帽国家级贫困县企业销售收入保持较快增长，年均增速达14.6%，生产经营量质齐升。

扶贫龙头企业规模和效益不断向好，消费扶贫产品销售良好。从增值税发票中，不难透视出脱贫攻坚取得的丰硕成就。

近年来，税务部门压实脱贫攻坚责任，落实相关税费优惠政策。全国税务系统落实支持脱贫攻坚税收优惠政策实现减税金额从2015年的263亿元提升到2019年的742亿元，2020年更是达到1022亿元，年均增长超过30%，为如期打赢脱贫攻坚战，实现同步小康贡献税务力量。

832个已摘帽贫困县企业生产经营量质齐增

记者从国家税务总局了解到，增值税发票数据显示，2016-2020年，832个已摘帽国家级贫困县企业生产经营量质齐增，发展态势良好。

“十三五”时期，832个已摘帽国家级贫困县企业销售收入保持较快增长，年均增速达14.6%。其中，2016-2018年增速分别为18.6%、11.7%和8.5%，2019年增速提升至18.7%，2020年虽受到新冠肺炎疫情影响，但仍保持15.9%的水平，比全国企业平均水平高9.9个百分点。

分区域看，四大区域已摘帽贫困县企业销售收入年均增速均超过10%。其中，东北地区已摘帽贫困县近两年销售增速加快提升，2019年增长13.6%，2020年增长29.7%，增速跃居四大区域首位；东部、中部和西部地区年均增速分别为18.7%、15.6%和13%。

分行业看，2016-2020年，832个已摘帽国家级贫困县制造业企业销售收入年均增长11.9%。支撑大量贫困人口就业的农林牧渔业、建筑业、住宿餐饮和批发零售业等行业增速较快，年均增速分别为17.5%、20.9%、18.8%和20.7%。交通物流状况持续改善，交通运输仓储邮政业年均增长14.7%。计算机通信电子设备制造、软件信息技术服务、科学研究技术服务和租赁商务服务行业销售增速较快，年均增速分别为45.4%、35.1%、24.7%和38.8%，推动已摘帽贫困县产业结构进一步优化。

龙头企业产业扶贫带动作用有效发挥

全国8000户扶贫龙头企业九成以上来自于农林牧渔业、制造业和批发零售三类行业，重点围绕农业以及农产品的加工、销售进行产业布局。

增值税发票数据显示，“十三五”期间，扶贫龙头企业经营规模迅速扩大。2016年以来，从事三类行业的扶贫龙头企业营业收入年均分别增长40.1%、27.6%和36.2%，拉动扶贫龙头企业总体营业收入年均增长33.3%，户均营收规模从2015年的1044万元扩大至2020年的4383万元。此外，2020年全年销售过亿元的扶贫龙头企业数量是2015年的3.3倍。

从增值税发票数据来看，扶贫龙头企业经营效益不断改善。2016年以来，扶贫龙头企业实现利润总额年均增长43.9%，户均实现利润额从2015年的108万元扩大至2020年的673万元；企业销售利润率从2015年的10.4%提升至2020年的15.4%，其中制造业、批发零售业分别从9.5%、3.3%提升至9.9%和4.3%。从年盈利超千万元的扶贫龙头企业数量看，2020年户数是2015年的5.1倍。

记者从国家税务总局了解到，扶贫产业链加快向高附加值和线上延伸。2016年以来，通用设备、计算机电子、汽车等装备制造业年均分别增长28.5%、27.8%和22.2%，扶贫产业链逐步向高端延伸。信息技术服务业销售收入年均增长188%，扶贫龙头企业中的农产品电商平台企业数量五年间增加了7倍多。

产品销售向好消费扶贫成效显著

增值税发票数据显示，“十三五”时期，全国4500余户扶贫产品经销样本企业销售收入年均增长9.4%。扶贫产品由初级农产品向深加工农产品转变的趋势更加明显。2020年，农副加工产品销售收入占扶贫产品的比重达35.7%，较2017年占比提高了近5个百分点，明显高于米面粮油（29.2%）、禽畜蛋奶（17.6%）、新鲜果蔬（9.3%）和中药材（2.8%）等初级农产品比重。

重点地区扶贫产品消费增速较快。增值税发票数据显示，扶贫产品经销大省的销售收入增长较快，2020年扶贫产品经销样本企业销售占比最高的云南（14.4%）、湖南（11.6%）和四川（11.9%）三地年均增速分别为18.7%、14.4%和18.7%。部分民族地区，如广西、贵州、海南、西藏和新疆等地扶贫产品年均销售增速分别达48.1%、52%、32.8%、83.1%和45.4%。

110项支持脱贫攻坚税费优惠政策“助拔穷根”

近年来，党中央、国务院出台了一系列支持脱贫攻坚的税费优惠政策，税务总局全面梳理110项支持脱贫攻坚税费优惠政策，从支持贫困地区基础设施建设、推动涉农产业发展、推动普惠金融发展等六个方面，分门别类介绍政策内容以及享受条件，及时发布并持续更新《支持脱贫攻坚税收优惠政策指引》，把税收优惠政策“打包”送到群众手中。

在中共中央党校（国家行政学院）经济学部教授许正中看来，《支持脱贫攻坚税收优惠政策指引》针对性强、覆盖面广，既为贫困地区加强“输血”，也为贫困地区增强“造血”功能。

2020年，是极不平凡的一年。在决战决胜脱贫攻坚收官之际，各地税务部门把落实支持脱贫攻坚税费优惠政策作为重中之重，因地制宜创新落实举措，确保政策红利直达市场主体、发挥最大效应。

国家税务总局最新数据显示，全国税务系统落实支持脱贫攻坚税收优惠政策实现减税金额从2015年的263亿元提升到2019年的742亿元，2020年更是达到1022亿元，年均增长超过30%，有力推动贫困地区脱贫脱困。从增值税发票数据看，2020年全国4500余户扶贫产品经销企业销售收入同比增长32.9%，增速比2019年和2018年分别提高19.4个和17.7个百分点，显著高于2020年全国企业销售的总体增速，充分反映消费扶贫有力支持和巩固脱贫攻坚成果。

西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强在接受人民网财经记者采访时表示，税收政策作为国家重要的政策工具，对经济社会发展具有重要的调节作用。对于助力脱贫攻坚而言，税收红利持续为市场主体发展减负、赋能，发挥了“四两拨千斤”的重要作用，对于脱贫攻坚、全面小康和乡村振兴战略实施意义重大。

(责编：王连香、高雷)

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