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中国成为全球最大5G市场 技术产业加速成熟

张汉青
2021年02月25日09:38 | 来源：经济参考报
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原标题：数智化时代5G技术与产业加速成熟

图为2月23日拍摄的2021年世界移动通信大会上海展现场。记者 方喆 摄

2月23日至25日，2021年世界移动通信大会在上海召开，5G、人工智能、物联网和智能家居等领域的技术突破、产品创新与应用场景探索等受到广泛关注。

相关官员和企业高管表示，数智化时代大幕全面开启，5G技术与产业正在加速走向成熟。相关报告显示，中国将成为5G应用的领先市场之一。

5G网络建设投资超2600亿元

工业和信息化部副部长刘烈宏表示，中国积极推动新一代移动通信技术和产业发展，取得令人欣喜的成绩。中国网络能力不断提升，累计建成5G基站超过71.8万个，约占全球的70%；独立组网模式的5G网络已覆盖全国所有地市，5G终端连接数超过2亿；技术产业加速成熟，已上市5G手机218款，2000元以上中高端市场5G手机销量占比超过90%；5G行业模组实现小规模出货，已在工业网关、智慧家庭等领域投入使用。

刘烈宏说，基础电信企业充分发挥网络建设主力军作用，克服疫情影响，加快5G网络建设部署，累计投资已超过2600亿元；积极推进5G行业应用的发展，联合各方在30个省份开展试点，实施项目覆盖能源、医疗、交通、教育等10余个行业；不断提升服务水平，规范营销服务，完善监测机制，保障用户的体验和权益。

刘烈宏表示，未来将继续加强政策引导，推动5G网络的研发、建设和应用，一是构建产业生态，加强产业链上下游合作；二是培育5G应用，加快复制推广；三是维护公平健康的环境，加强5G安全领域的国际合作。

数智化时代大幕全面开启

中国移动通信集团有限公司董事长杨杰表示，世界正经历百年未有之大变局，经济社会环境发生了深刻复杂的变化，信息通信业也将面临新形势、新变化，一大表现是经济社会加速进入数智化时代。

杨杰说，经过多年的孕育发展，第四次工业革命正处在重大突破的关口，新冠肺炎疫情加速了全社会数字化、网络化、智能化的进程，数智化时代大幕全面开启。数智化是指数字化、智能化相结合创造的新的增长方式，是在劳动、资本等传统要素为驱动的增长模型基础上，进一步引入信息技术、数据两大要素的新型增长模式。

杨杰说，产业跨界融合催生新经济形态，预计到2025年，中国信息服务市场规模将达到20.4万亿元。

中国电信集团有限公司董事长柯瑞文表示，2020年是中国5G商用后的第一个完整年度，尽管受到新冠肺炎疫情严重冲击，中国5G规模商用仍实现快速发展，在创新引领、网络覆盖及用户规模等方面取得令人瞩目的成果。

柯瑞文说，5G商用至今，在产业各界的共同努力下，发展成效逐步显现。5G终端加速普及，5G专网服务逐步落地，5G助力城市治理成效显著。此外，新型信息基础设施建设、产业数字化升级以及远程教育、远程医疗、直播电商等新模式新业态，也成为促进新兴消费、畅通国内大循环的新引擎。

柯瑞文表示，5G仍处在发展初期，全面满足客户期待并进一步孕育成熟还需产业各界共同努力。例如在网络方面，5G技术标准仍在演进当中，支持R16标准的设备还未成熟；在终端方面，还需加快支持SA升级和开通，SA模组产业化进程亟待加速；在应用方面，5G个人应用场景不够丰富，产业互联网应用仍处于探索期；在自身运营方面，5G网络的运营成本呈增加趋势，对客户运营服务也提出了更高要求。

世界移动通信大会期间，由中国联合网络通信集团有限公司和全球移动通信系统协会主办、高通公司支持的“5G毫米波展区”精彩亮相。中国联通副总经理买彦州表示，中国联通正致力于开展冬奥场景毫米波试点试验，带动产业链加速发展。此次与全球移动通信系统协会、高通公司等生态合作伙伴携手打造5G毫米波展区，展现了5G毫米波产业链发展的阶段性成果，为加速中国5G毫米波部署奠定了重要基础。

据了解，5G毫米波旨在为消费者及行业用户带来全新体验及应用，并创造数字经济创新变革的巨大机遇。

中国成为全球最大5G市场

全球移动通信系统协会日前发布的《2021中国移动经济发展报告》显示，中国5G普及率正在持续快速增长，将成为5G应用的领先市场之一。

报告显示，截至2021年1月，全球57个国家已有144个5G商用网络，5G连接数约2.35亿。中国成为全球最大的5G市场，截至2020年底，中国的5G连接数超过2亿。5G的迅速过渡，意味着中国的4G应用已经达到顶峰，未来几年4G应用将保持下降之势。

报告指出，中国的5G增长得益于政策支持、运营商大力部署基础设施以及终端生态系统的蓬勃发展。报告预测，2020年至2025年，中国移动运营商将投资近2100亿美元用于网络建设，其中90%投向5G。

报告说，中国有多家享誉国际的智能手机厂商，中国智能手机生产将影响中国国内乃至全球的5G应用。

(责编：王震、吕骞)

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