薛天 郭方达 王恒志

原标题：假赛频发博彩横行 电竞行业监管短板亟待补齐

赵乃育 绘

近年来，涉及电子竞技选手、俱乐部的假赛事件频出，引发广泛关注。中国电子竞技受众目前已突破4亿人，其中大部分为青少年群体，电竞中存在的假赛、博彩等一系列问题不但涉嫌违法，还通过网络渠道将错误的观念、理念传递给了青少年群体。业内人士认为，监管机构必须加强监管力度，采取顶格处罚手段，对不良现象“露头就打”。

假赛频现 行业监管面临“技术难题”

根据调查，2020年国内电竞受众已经稳定在4亿人以上。2019年中国电竞市场规模突破1000亿元，2021年预计将突破1600亿元。然而，电子竞技诞生之初，假赛就是绕不开的话题，即使当下整体环境较为成熟，依然有不少选手铤而走险。

2020年至2021年初，国内先后爆出多起假赛事件。2020年3月25日，Rogue Warriors电竞俱乐部对其英雄联盟职业联赛选手王湘做出处罚，宣布与其解约；2020年5月15日，中国的世界知名战队Newbee俱乐部DOTA2分部因“参与不正当竞赛并从中获利的行为”，被禁止参加DOTA2赛事；2021年1月4日，英雄联盟发展联赛中的Young Miracles战队教练周星辰被游戏主办方处以禁赛3年的处罚……

南京Hero久竞电子竞技俱乐部负责运营的徐涛表示，打假赛的情况在电竞圈内确实存在，尤其是在低级别比赛。“低级别联赛的选手职业寿命比较短，收入相对较低，就想通过这些方式去赚钱。”徐涛说。

QG俱乐部创始人李林客在参加媒体节目时也表示，对于一些正规的、受众群体比较多、资金充足的职业联赛而言，一线俱乐部直接参与假赛的情况较少。但有一些联赛圈子，打假赛的情况相对较多。“感觉这些俱乐部如果不打假赛、不挣这个钱，俱乐部就活不下去。”李林客说。

“不过，目前对于假赛的认定其实相对困难。”知名游戏赛事解说周凌翔也在参加媒体节目时说。他表示，有一些比赛看着就像是假赛。但选手可以发挥不好、状态欠佳或者自己水平不够来辩解，除非有十足的证据，不然赛事主办方也难以认定。就算选手收了钱打假赛，对于选手的私人账户，也无从监管，很难“抓贼抓赃”。

博彩、盘口直播加剧电竞行业乱象

近年来，电竞领域的关注度“水涨船高”，商业价值不断被放大，境外博彩行业当然不愿意放弃这一块肥肉。大量针对电竞赛事的博彩盘口在境外网站、地下网站大行其道，一些直播平台的主播通过盗播比赛的方式引导观众参与赌博，开设分析“盘口”的直播内容。博彩也已逐步成为各类赛事“假赛”频发的主因。

巨野电竞负责人樊伟告诉记者，现在国内的一些比赛，不少战队的赞助商就是境外博彩公司，在正式比赛中，这些博彩公司的Logo会随着战队图标一并出现在直播中。

“整体的玩法和球类运动的博彩基本没有什么区别。但如果用足球来类比，电竞的大型、正规联赛就像是欧洲足球，博彩公司较难操控；小型的、二三线比赛就像是东南亚足球，博彩公司已经带着小俱乐部一起玩了。”一位不愿意透露姓名的电竞媒体负责人说。

樊伟说：“为了不那么明显，现在电竞博彩的玩法很多，赌的都是一些单项细分内容，比如哪方率先完成一次击杀、哪位选手评分会最高等等。在大比分上，最多‘导演’强队输小分但不输比赛，这样既保证强队的成绩，还能获得博彩收入，不至于被口诛笔伐，被怀疑打假赛。”

同时，由于电竞博彩公司多设在境外，不在中国法律的管辖范围，难以监管。加之境外博彩合法化，许多体育博彩公司开始“深耕”电竞领域，资金热钱的大量涌入更让电竞圈假赛现象难以根绝。“国内的一些俱乐部，甚至还会根据盘口自行押注‘砸盘’，自己带头深度参与其中，赚得盆满钵满。”樊伟说。

不能单靠“行业自觉” 监管须形成合力

有业内人士表示，目前我国电竞行业的受众大部分是青少年，电竞行业的假赛、博彩问题一方面在传递错误的观念观点，另一方面也容易诱导青少年参与到电竞博彩之中。

根据英国安全赌博咨询委员会统计数据显示，在2019年，英国有17%的电竞赌博参与者年龄在18岁至24岁之间。近两年，英国参与电竞赌博的11岁至16岁未成年人数量翻了两倍，达到了5万多人。国内的情况也不容乐观。

多位电竞行业内部人士表示，目前行业内部的监管缺乏统一标准，各个联赛对待假赛，对待俱乐部、选手参与博彩的行为，处罚力度完全不同。

腾竞体育LPL（英雄联盟职业联赛）生态负责人孙政说，为了打击电竞假赛，LPL已从预防、调查、处罚三个角度展开工作。

“预防措施是通过与律师进行合作，制定相关惩罚规则和行业规范；检测检查是建立举报系统，同时对选手的比赛习惯进行大数据分析，并通过与北美总部合作，盯住博彩盘口，如发现与盘口走势雷同的比赛，便触发调查流程。”孙政说。

孙政同时指出，对电竞行业来说，假赛是行业内部进行处罚，违反的是行业规范。由于规则不统一，处罚力度也是行业内部自定的，从行业内“封杀”。这样的监管力度很难阻止电竞假赛以及博彩行业对我国电竞产业的渗透。

孙政和樊伟建议，可以参照足球，由国家层面牵头，引导正规体育博彩机构进入我国的电竞行业。“同时将电竞纳入体育彩票的法律监管系统，让电竞假赛成为违法犯罪行为，接受法律处罚，增加假赛成本。”孙政说。

上海市电子竞技运动协会秘书长朱沁沁也曾向媒体表示，由上海率先推出的电竞运动员注册制度应该大力推广。“上海注册范围管辖之内的运动员如果涉嫌假赛且被证实，就会吊销其运动员注册资格并永久禁赛。同时，这样的处罚不仅包含该运动员当前从事的单项，也会覆盖到电子竞技相关的所有项目和行业，例如转换比赛项目，转型做解说、主播等，从而形成全方位的震慑。”朱沁沁说。

(责编：王震、吕骞)