日前，工信部、国家发改委、商务部、国管局、银保监会、国家能源局等六部门联合公布了2020年度“国家绿色数据中心”名单，中国邮政储蓄银行合肥数据中心成为上榜的60家国家绿色数据中心之一。

建设绿色数据中心是构建新一代信息基础设施的重要任务，是保障资源环境可持续的基本要求，是深入实施制造强国、网络强国战略的有力举措。为加快绿色数据中心建设，引领数据中心走高效、低碳、集约、循环的绿色发展道路，工信部、国家发改委、商务部、国管局、银保监会、国家能源局共同组织开展了2020年国家绿色数据中心推荐评选工作，最终认定了通信、互联网、公共机构、能源、金融等领域60家能效水平高、技术先进、管理完善、代表性强的国家绿色数据中心。

邮储银行数据中心积极响应国家关于绿色数据中心的建设要求，持续践行节能减排和可持续发展的社会责任。邮储银行合肥数据中心自建设以来，始终坚持新发展理念，按照高质量发展要求，以提升数据中心绿色发展水平为目标，强化数据中心绿色设计、采购和施工，持续开展绿色运维和节能挖潜，提高能源资源使用效率，实现数据中心持续健康发展。

在设计建造阶段，邮储银行合肥数据中心选用高能效的基础设施产品和解决方案，如电气系统采用高压上楼等方式减少线路损耗；暖通系统采用高效节能的水冷空调和自然冷却方案；配置完善的监控系统，具备对能源、资源使用情况进行统计分析功能，为运维节能提供数据支撑。在运行初期阶段，邮储银行合肥数据中心结合IT负载低的特点，对制冷系统采用了蓄冷节能、调节系统水流量、优化机房气流组织等节能手段，一年节约电量约197.6万kWh。随着IT负载增加，邮储银行合肥数据中心根据负载变化和运行规律持续挖掘制冷系统节能潜力，通过模式调整降低空调转速来降低空调能耗、增开二次泵将“单机高频”转化为“双机低频”运行模式达到更优能效区间、调整蓄冷罐运行模式减少冷量流失等措施降低能耗，一年节约电量113.5万kWh。

邮储银行合肥数据中心还引入人工智能（AI）技术，通过搭建AI能效管理系统，运用机器学习和深度学习等人工智能算法，实时调整制冷设备运行参数，逐步实现全局最优化控制，进一步节约电力。2020年，邮储银行合肥数据中心电能利用效率（PUE）平均值处于金融行业数据中心先进水平。

据悉，邮储银行数据中心将继续积极响应政府和监管部门关于绿色数据中心建设的要求，全面拥抱以物联网和人工智能为代表的新技术，持续深入打造绿色高效、智能先进的智慧型数据中心，为绿色发展作出积极贡献。

(责编：王紫、吕骞)