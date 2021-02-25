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商务部：上周食用农产品价格有所回落 生产资料价格小幅上涨

2021年02月25日09:51 | 来源：人民网
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人民网北京2月25日电 （赵竹青）据商务部监测，上周（2月15日至21日）全国食用农产品市场价格比前一周（下同）下降2.8%，生产资料市场价格上涨1.2%。

食用农产品市场：30种蔬菜平均批发价格每公斤6.14元，比前一周下降5.8%，其中黄瓜、菜花、芹菜批发价格分别下降14.7%、13.9%和11.6%。6种水果平均批发价格上涨1.3%，其中西瓜、香蕉、柑橘批发价格分别上涨6.7%、3.2%和2.5%。肉类价格有所波动，其中猪肉批发价格每公斤42.29元，下降5.9%，牛肉、羊肉批发价格分别上涨0.3%和0.1%。禽产品价格小幅波动，其中鸡蛋批发价格下降2.4%，白条鸡批发价格上涨0.1%。水产品价格小幅上涨，其中鲫鱼、草鱼批发价格分别上涨0.7%和0.3%。粮油价格总体平稳，其中大米、豆油价格基本持平，面粉、花生油批发价格均下降0.2%，菜籽油批发价格上涨0.2%。

生产资料市场：钢材价格小幅上涨，其中螺纹钢、热轧带钢、槽钢、高速线材价格分别为每吨4374元、4509元、4477元和4486元，分别上涨1.4%、1.4%、1.1%和1.1%。有色金属价格有所上涨，其中铜、锌、铝价格分别上涨3.9%、3.1%和2.1%。成品油批发价格小幅上行，其中0号柴油、95号汽油、92号汽油价格分别上涨2.6%、2.5%和2.5%。橡胶价格小幅走高，其中合成橡胶、天然橡胶价格均上涨1.5%。化肥价格小幅波动，其中尿素价格上涨1.1%，三元复合肥价格下降0.1%。基础化学原料价格以涨为主，其中聚丙烯、纯碱、硫酸价格分别上涨1.3%、0.8%和0.5%，甲醇价格下降0.4%。煤炭价格略有下降，其中炼焦煤、二号无烟块煤、动力煤价格分别为每吨778元、964元和629元，分别下降0.5%、0.4%和0.3%。

(责编：赵竹青、高雷)

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