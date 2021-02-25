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海信屏端驱动芯片累计出货1亿颗 

2021年02月25日10:01 | 来源：人民网
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2月24日，据海信视像发布消息，旗下的信芯微公司屏端驱动芯片（TCON）产品已经覆盖从高清到8K超高清全系，2020年TCON 芯片出货量超4000万颗，累计出货已达1亿颗，目前全球占有率超过50%。

据介绍，经过多年在液晶面板控制芯片的技术积累和前瞻性探索，信芯微公司在2020年已经批量生产全新的超高清4K屏端驱动芯片，8K屏端驱动芯片也取得重大进展，将于今年3季度实现大批量出货，可以为主流液晶面板生产商和显示产品厂商提供有竞争力的4K和8K技术解决方案。与此同时，凭借强大的产品性能、可靠性和规模成本优势，信芯微公司显示控制系列芯片已经大量出货至国内第一梯队的面板生产企业，包括京东方、华星光电、中电熊猫、惠科和彩虹等主流面板企业。

据悉，海信是国内最早涉足芯片研发的彩电厂商，“造芯”技术积淀深厚。2005，海信研发成功中国第一颗拥有自主知识产权并产业化的数字视频处理芯片——信芯，此后在芯片研发上持续投入不断迭代，形成了完整的全系列芯片产品。

(责编：王紫、吕骞)

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