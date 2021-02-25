“请问我可以帮我父亲修改存折密码吗？他现在昏迷住院，我们急需用钱！”一位年轻男子急切地向工商银行南京雨花支行营业部大堂经理咨询道，手里紧握着一本存折和身份证。

“先生您不要着急。如果本人昏迷无法核实意愿，我们可以帮您走特事特办的通道，但是钱只能打入医院账户内，只能用于缴纳医疗费用，您看可以吗?”大堂经理耐心地向客户解释。李先生如释重负，“我们就是要缴住院费，请问要怎么办理？”原来，有一天李先生的父亲骑电动车回家后，突然吐血，随后昏迷，被送到医院，目前仍在诊治中。而每天高昂的治疗费用让李先生和家人一筹莫展。他想到父亲平时有存定期存款的习惯，于是到银行来，想替父亲取出这笔钱。

事出紧急，人命关天。工行南京雨花支行的两位理财经理决定为李先生的父亲开设绿色通道，利用午休时间赶到南京市第一医院的重症监护室，为老人提供上门服务。由于李先生父亲昏迷无意识，工行理财经理仔细核对了身份证、社保卡、住院单、医院催收凭证等资料，又与主治医师做进一步核实，确认了李先生父亲确实昏迷，并且目前需要缴纳医疗费用的事实。在确保老人存折资金用途安全的前提下，由李先生代理，在柜面将其父亲存折里的钱取出，打入医院账户内。事后，李先生再次来到理财室，向认真、严谨、热心的工行工作人员表示感谢。

据工行雨花支行营业部网点主任黄璐雯介绍，南京雨花支行营业部地处老城区，临近南京市第一医院，附近还有不少养老机构，客户群体以中老年客户为主。每每遇到此类需要上门服务的情况，网点工作人员都会全力为客户解决问题，尽快上门，谨慎核保，为每一位客户提供贴心、暖心、真心的服务。

近年来，工商银行不断加大服务创新力度，围绕老年客户群体的需求，通过开设绿色通道、上门服务等方式，多角度提供人性化服务，着力提升客户体验。此外，工行还在营业网点广泛设置“工行驿站”，提供老花镜、轮椅等便民设施；面向老年客户推出手机银行“幸福生活版”，优化操作流程、页面字号大小、语音交互、安全向导等功能，并推出专属存款等特色金融产品，不断扩展服务场景，满足老年人消费、出行、医疗等多元化需求。

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