人民网北京2月25日电 （赵竹青）作为社会主义先行示范区，深圳如何在科技创新治理体系上率先破题，发挥科技创新在示范区建设中的支撑引领作用？2月25日，科技部和深圳市人民政府正式公布了《中国特色社会主义先行示范区科技创新行动方案》（以下简称《方案》），为解决这一问题作出了详细部署。

《方案》明确指出，深圳要以科技创新驱动高质量发展为主线，以深化科技体制改革和健全科技创新治理体系为突破口，以集聚全球创新要素和增强原始创新能力为主攻方向，以创新引领超大型城市可持续发展为主题，打造粤港澳大湾区高质量发展核心引擎。

在预期目标上，《方案》要求，到2025年，深圳全社会研发投入占地区生产总值（GDP）比重力争达到4.8%，PCT专利申请量超过2.5万件，战略性新兴产业增加值占GDP比重超过38%，建成现代化国际化创新型城市，为落实2030年可持续发展议程提供中国经验。到2035年，深圳高质量发展成为全国典范，全球高端创新人才、创新要素和高科技企业高度集聚，形成若干具有创新竞争优势的全球性产业集群，建成具有全球影响力的创新创业创意之都。

具体到操作层面，《方案》提出了建设国际科技创新城市、国际领先的现代产业技术体系、国际可持续发展先锋城市和科技创新治理样板区四条行动路线。

建设国际科技创新城市方面，《方案》表示，支持深圳强化产学研深度融合的创新优势，以深圳为主阵地建设综合性国家科学中心，加大国家重点实验室和国家重大科技基础设施等在深圳的统筹布局和建设力度，在人工智能、先进计算、合成生物学、脑科学、生命健康与生物医药、新材料、量子计算等领域打造一批国际化科研平台。

在建设国际领先的现代产业技术体系方面，支持深圳强化关键核心技术攻关，优化和创新支持方式，采用“揭榜挂帅”“立军令状”“滚动立项”等组织方式，集中突破5G及下一代移动通信技术、人工智能、集成电路、生物医药、高端装备、新材料、区块链等领域关键核心技术攻关，突破产业发展技术瓶颈，培育智能经济、健康产业、海洋经济等新产业新业态。同时，支持深圳以国家高新技术产业开发区“一区两核多园”为主阵地，围绕战略性新兴产业，立足产业基础禀赋，遵循科技创新规律，建设新一代信息技术、生物医药等带动优势突出、竞争优势明显的创新产业集群。

建设国际可持续发展先锋城市方面，支持深圳部署实施一批科技重大任务，推动关键核心绿色技术攻关，研发一批具有自主知识产权、达到国际先进水平的关键核心绿色技术，提升原始创新能力。

在建设科技创新治理样板区方面，支持深圳开展知识产权证券化试点，完善知识产权价值评估、企业融资增信和知识产权质押融资等制度，拓宽知识产权融资渠道，促进科技成果资本化。同时还将支持深圳建设知识产权和科技成果产权交易中心，推动国家技术转移南方中心建设。

此外，《方案》还提出，综合应用大数据、云计算、人工智能等技术，开展社会治理智能化试验示范，加快形成大数据与人工智能驱动下的智慧城市示范应用。支持深圳建设粤港澳大湾区大数据中心，支持深圳建设形成以社会保障卡为载体的“一卡通”服务管理模式。

(责编：赵竹青、高雷)