人民网北京2月25日电 （赵竹青）科技部官网2月25日消息，科技部印发《关于加强科技创新促进新时代西部大开发形成新格局的实施意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，加大科技型企业培育力度，实施“科技型中小企业成长路线图计划2.0”，支持西部优质企业通过“新三板”、科创板上市融资。

《意见》提出，要聚焦西部地区壮大科技型企业规模和提升企业创新能力的需求，支持实施高新技术企业培育计划，研究进一步加大高新技术企业税收优惠力度，引导加大对高新技术企业发展的支持。支持企业与高校、科研院所联合建立新型研发机构，加强西安、成都、兰州等地区公共技术服务平台建设，为中小企业创新活动提供技术供给和研发服务支撑。实施“科技型中小企业成长路线图计划2.0”，促进企业与投资机构、金融机构对接，支持西部优质企业通过“新三板”、科创板上市融资。

《意见》还提到，将支持成渝科技创新中心建设、支持西安全国重要科研和文教中心建设，打造区域各具特色的创新高地；支持东西部高新区“结对子”形成创新合作联盟，提升产业协同创新能力和全产业链竞争力；支持云南、贵州、西藏等地区开展道地中药材种质资源保护、繁育、种植和民族医药等相关研究，促进民族医药产业发展；推动京津冀、粤港澳大湾区、长三角等国家战略区域与西部地区建立科技创新合作机制。

《意见》要求，到2025年，西部地区创新环境明显改善，创新能力不断增强，创新产业加快发展。到2035年，西部地区创新格局明显优化，形成以科技创新引领大保护、大开放、高质量发展的新格局，有力支撑解决区域发展不平衡不充分问题，推动西部地区成为构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的战略支撑。为实现这一目标，《意见》从打造各具特色的创新高地、加快提升企业创新能力、实施西部地区现代农业与民生保障科技创新行动、构建多层次科技合作平台等四方面给出了实施意见。

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