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华为甘斌：1+N，十大建网利器引领5G再升级

2021年02月25日13:13 | 来源：人民网
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　　2月24日，在2021 MWC 上海“华为产品与解决方案发布会”上，华为无线产品线副总裁甘斌就“1+N，创新共赢5G未来” 进行主题发言，发布了面向“1+N”5G目标网的全系列产品与解决方案，全场景系列化产品为运营商提供最领先的5G网络能力，创造更大价值。甘斌表示：“面向1+N 5G目标网，通过全系列产品和解决方案的场景化创新和升级，华为将帮助运营商持续构筑网络差异化优势，把5G的极致能力落到实处。”

　　围绕1+N 5G网络的发展，首先要构筑“1”张普遍覆盖的宽管道基础网。全球已经发布的140多张5G商用网络中，80%以上采用TDDMassive MIMO进行部署，华为通过持续积累的M-MIMO系统能力已经帮助用户在体验和小区容量方面全面领先。同时，天面受限、频谱离散、无TDD大带宽等场景对M-MIMO的工程部署能力也提出了更高要求。本次发布，华为通过大量M-MIMO创新满足全场景商用需求。

　　基于持续对TDD M-MIMO进行硬件的工程创新，本次发布的M-MIMO单个模块重量已低至19千克，为业界最轻。可以实现单人安装，单手搬运，大大提升了运营商的网络建设效率；

　　对于运营商可能获取的不连续离散频谱或共建共享场景，华为推出的MassiveMIMO产品最大支持带宽可以达到400MHz, 是业界最宽的400MHz64T64R M-MIMO产品，一个模块就可以把运营商的离散频谱利用起来，为运营商节省了部署所需的设备数量，极大简化了网络站点部署，降低TCO；

　　针对全球大多数运营商都面临天面空间不足问题，华为独创的BladeAAU产品已经帮助很多运营商解决了天面受限、模块挂高的难题。通过持续创新，今年推出的业界首款64TBladeAAU Pro解决方案，单抱杆兑现极致性能，为集成度最高产品。基于自研的Meta材料（透明天线）和直通馈电技术(SDIF)，使有源部分信号可以无损耗的穿透叠加在前方的无源天线，同时提升天线效率，降低了天线重量，提升了天线可靠性；

　　应对部分TDD大带宽获取困难或容量重载的市场，华为推出了业界首款FDD M-MIMO，大幅提升小区容量至4T4R网络的5~6倍，覆盖对齐Sub1G深度覆盖。华为创新的Meta超材料阵子设计和超小型PIM-Free滤波器技术，使得FDD M-MIMO幅面宽度小于500mm，工程规格达到与TDD M-MIMO相当；

　　M-MIMO算法是核心，通过对M-MIMO系统研发的长期积累，华为发布业界最强性能的AHR（自适应高分辨率）算法，进一步提升华为M-MIMO性能，在高用户密度、高干扰强度场景下，实现用户体验与小区容量大幅提升。

　　除了大带宽中频段，运营商普遍还有多个FDD频段或SUL频段。这些频段是构筑差异化优势的关键。同时，也需要解决频段碎片化，通道/扇区多样化，频段生命周期差异化等问题。如何简化部署达成叠加优势，是关于“N”的创新重点。

　　华为发布的BladeRRU Pro，首次实现低三频合一、中三频合一，将FDD全频段部署所需要的RRU数量减少2/3，提升多频投资效率；同时，BladeRRUPro 8T8R灵活通道方案，还可以适配多种场景实现灵活部署。对于SUL频段，华为创新性的推出端到端超级上行解决方案，从通过TDD和FDD频谱协同实现体验倍增，到TDD系统配合全上行频段实现千兆上性能力。满足行业数字化、超高清直播等5G时代业务对于上行大带宽的需求。

　　华为全场景的产品组合致力于为用户提供一致性体验，通过杆站对难以建站的区域进行补盲或吸热，通过微基站实现室内数字化，使用户能够随时随地享受5G带来的体验。华为全新推出EasyMacro 3.0首次实现FDD 4T4R和TDD 8T8R合一，也可支持上下行解耦极简部署，BookRRU 3.0实现TDD和FDD双频4T4R，系列化极简方案支撑运营商实现5G快速补盲吸热。针对室内行业场景，不仅在硬件能力上实现了业界领先，同时创新的将M-MIMO的技术理念，引入到室内数字化头端上实现，形成分布式的MassiveMIMO天线阵列，最高可达64收发通道能力，实现室内千兆体验。

　　为了支撑好toB的规模商用，华为发布了业界首个自动化面向行业应用的网络管理平台-5GtoB Suite。平台具备智能精准规划、主动端网运维功能，可实现从规划到运维的全流程自动化，助力打造高可靠5GtoB行业网络，使能行业业务按需敏捷上线。通过自动化的5GtoB管理平台，可以实现在统一基础设施上，通过切片，快速将差异化能力，按需部署在各个园区场景，并提供自动化的运维，弹性满足多样化业务诉求，加速千行万业加速实现数字化转型，助攻5GtoB商业成功。

　　创新共赢5G未来，华为已经为1+N极简5G网络，准备好全系列全场景解决方案，打造最有竞争力的5G体验。

(责编：赵超、吕骞)

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