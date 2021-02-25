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SAP S/4HANA Cloud私有云版本落地中国

2021年02月25日14:13 | 来源：人民网
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今天，SAP宣布，SAP S/4HANA Cloud（私有云版本）在华落地，可以帮助SAP ERP现有客户快速迁移到云端，具有总体拥有成本低、灵活性高的优势。此举是RISE with SAP全球最新策略在中国的重要体现，进一步丰富了SAP在中国的云产品组合，为处于数字化转型不同阶段的中国企业，提供更为全面的“上云”选择。

SAP 执行董事会成员、客户成功业务负责人Scott Russell发表了视频致辞，他说:“ SAP正在全力成为云的全球领导者。我非常兴奋地看到，RISE with SAP向我们的客户呈现了激动人心的机会，提供了清晰的上云路径和丰富选择。中国的发展速度和变革能力令人赞叹，因此RISE with SAP对于中国企业尤为重要 —— 只有数字化的智慧企业，才能抓住先机，适应变化，快速调整，真正实现蓬勃发展。”

SAP 全球执行副总裁、大中华区总裁纪秉盟（Mark Gibbs）在沟通会上强调说， RISE with SAP 是为智慧企业之旅打造的五星级专属服务，也是2021年SAP中国发展策略的重中之重。SAP中国策略涵盖三个方面：

加深合作伙伴关系，为客户提供更多创新、敏捷、安全、可扩展和易部署的云解决方案。

专注和投入创新，尤其是满足中国市场特定需求的本地化创新，以及与客户的协同创新。

优化整合面向客户的团队，针对不同类型和规模的客户，提供更加聚焦和高效的服务。

纪秉盟说：“展望未来，SAP在中国的绿色发展、数字经济和智能制造方面，都看到了巨大发展机遇。值此金牛贺岁之际，我期盼着SAP能够携手中国客户，加快数字化转型的步伐。让我们一起云腾万里，再攀新高。”最后，他用中国的传统墨宝，挥笔书写了“牛”字，以表达对广大媒体和分析师的新春问候。

RISE with SAP将帮助每位在不同起点、拥有不同架构复杂性的客户打造智慧企业之旅，超越技术层面向云迁移，赋能持续变革，为客户交付业务转型即服务。RISE with SAP解决方案包采用订阅模式，提供模块化解决方案及服务，并联合强大的合作伙伴生态体系，帮助企业在无需前期高额投资的情况下，重塑业务流程，加快采用云端创新成果。

S/4HANA Cloud（私有云版本）将帮助企业享受云服务的高灵活性和低成本，同时支持企业对安全性和定制化服务的专属需求。私有云版本拥有On Premise本地版本的全部功能，覆盖25个行业、 39种语言，并支持各种预定义的合作伙伴附加组件，已在2020年下半年赢得了全球130多家客户的青睐。 

(责编：赵超、吕骞)

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