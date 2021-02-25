银保监会就险企“董监高”任职资格管理规定公开征求意见
2021年02月25日16:23 | 来源：人民网-金融频道
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人民网北京2月25日电 （记者罗知之）银保监会官网2月25日消息，为规范保险业董事、监事和高级管理人员监督管理，合理设置任职资格条件要求和任职资格审批范围，持续推进简政放权、优化审批服务，银保监会起草了《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定（征求意见稿）》（以下简称《办法》），现向社会公开征求意见。
《办法》共56条，主要规定了需经任职资格核准的人员范围、任职资格条件、核准程序、监督管理要求及法律责任等内容。重点缩减行政审批事项，省级分公司以外的其他分公司、中心支公司副总经理及总经理助理，支公司、营业部经理无需任职资格核准；董事、监事和高级管理人员跨区域、跨机构流动过程中部分情形无需重新核准。
(责编：罗知之、高雷)
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