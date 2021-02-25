原标题：国家乡村振兴局正式挂牌

2021年2月25日16时，北京市朝阳区太阳宫北街1号，国家乡村振兴局牌子正式挂出。“国务院扶贫开发领导小组办公室”牌子此前已经摘下。

作为国务院议事协调机构，国务院扶贫开发领导小组成立于1986年5月16日，当时称国务院贫困地区经济开发领导小组，1993年12月28日改用现名。国务院扶贫开发领导小组办公室负责承担领导小组的日常工作。

国家乡村振兴局正式挂牌，既是我国脱贫攻坚战取得全面胜利的一个标志，也是全面实施乡村振兴，奔向新生活、新奋斗的起点。（记者王立彬、周圆）

国家乡村振兴局正式挂牌。（来源：新华社“新华视点”微博）

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