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财政部：1月全国发行地方政府债券3623亿元

2021年02月25日16:49 | 来源：人民网
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人民网北京2月25日电 （记者王震）财政部网站25日公布2021年1月地方政府债券发行和债务余额情况。2021年1月，全国发行地方政府债券3623亿元。截至2021年1月末，全国地方政府债务余额260208亿元。

全国地方政府债券发行情况

数据显示，2021年1月，全国发行地方政府债券3623亿元。其中，发行一般债券2127亿元，发行专项债券1496亿元，按用途划分，全部为再融资债券。地方政府债券平均发行期限8.0年，其中一般债券7.6年、专项债券8.6年；地方政府债券平均发行利率3.37%，其中一般债券3.35%、专项债券3.41%。

当月还本付息情况，地方政府债券到期偿还本金30亿元，全部安排财政资金偿还；地方政府债券支付利息419亿元。

全国地方政府债务余额情况

截至2021年1月末，全国地方政府债务余额260208亿元。其中，一般债务129495亿元，专项债务130713亿元；政府债券258457亿元，非政府债券形式存量政府债务1751亿元。地方政府债券剩余平均年限6.8年，其中一般债券6.2年，专项债券7.4年；平均利率3.51%，其中一般债券3.51%，专项债券3.50%。

(责编：王震、高雷)

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